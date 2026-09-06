Felipe Solari Yrigoyen Siap Debut sebagai Sutradara Lewat Film “The Amateurs” 

the amateurs (variety)

JawaPos.com – Felipe Solari Yrigoyen, yang selama ini dikenal sebagai asisten sutradara berpengalaman, akan melakukan debut penyutradaraan melalui film berjudul “The Amateurs”.

Proyek ini menjadi langkah penting dalam perjalanan kariernya setelah bertahun-tahun bekerja di balik layar bersama sejumlah sineas ternama.

Solari Yrigoyen bukan sosok baru dalam produksi film Argentina. Ia sebelumnya bekerja sebagai asisten sutradara untuk Rodrigo Moreno dan Santiago Mitre, dua filmmaker yang memiliki rekam jejak kuat di perfilman internasional.

Pengalaman tersebut menjadi bekal berharga baginya sebelum akhirnya mengambil posisi sebagai pengarah utama sebuah film.

“The Amateurs” sekaligus memperlihatkan hubungan kreatif yang telah terjalin antara Solari Yrigoyen dengan para sineas tersebut.

Rodrigo Moreno, yang dikenal lewat film The Delinquents, serta Santiago Mitre menjadi bagian dari dukungan terhadap proyek debut ini.

Moreno sendiri merupakan filmmaker Argentina yang film-filmnya telah tampil di berbagai festival internasional, termasuk Berlin dan Toronto.

Menurut laporan Variety, film “The Amateurs” menjadi proyek yang menandai peralihan Solari Yrigoyen dari peran di balik layar menuju posisi sebagai sutradara.

Detail lengkap mengenai cerita dan jajaran pemain film tersebut masih belum banyak diungkap, sehingga proyek ini menjadi salah satu judul yang menarik untuk dipantau dari perfilman Argentina tahun ini.

Kehadiran nama-nama berpengalaman di balik proyek tersebut turut memberikan ekspektasi tersendiri terhadap debut Solari Yrigoyen.

Selama bertahun-tahun menjadi bagian dari proses produksi, ia memiliki kesempatan untuk memahami berbagai aspek penyutradaraan secara langsung, mulai dari pengelolaan adegan hingga kolaborasi kreatif dalam proses pembuatan film.

“The Amateurs” menjadi panggung pertama bagi Felipe Solari Yrigoyen untuk menunjukkan visi pribadinya sebagai filmmaker.