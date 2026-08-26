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Abdul Rahman
Rabu, 26 Agustus 2026 | 14.24 WIB

PARFI Berduka Atas Meninggalnya Sutradara Eugene Panji, Ini Jejak Karyanya di Perfilman Indonesia

Sutradara Eugene Panji. (Instagram: eugenepanji) - Image

Sutradara Eugene Panji. (Instagram: eugenepanji)

JawaPos.com - Persatuan Artis Film Indonesia (PB PARFI) menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya sutradara Eugene Panji. Sineas yang dikenal melalui sejumlah karya film dan video musik tersebut mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Siloam Puri Cinere, Depok, pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Kabar kepergian Eugene Panji turut membawa duka bagi insan perfilman Indonesia. Ketua Humas PB PARFI, Evry Joe, membenarkan kabar tersebut sekaligus mengenang Eugene Panji sebagai salah satu sutradara berbakat yang telah memberikan warna bagi industri kreatif Tanah Air.

"Betul sekali Eugene Panji meninggal. Dia termasuk sutradara yang berbakat," kata Evry Joe kepada JawaPos.com.

Atas nama PARFI dan pribadi, ia  menyampaikan ucapan belasungkawa atas kepergian sineas yang memiliki perjalanan cukup panjang di dunia hiburan tersebut.

"Kami dari organisasi profes Persatuan Artis Film Indonesia (PB PARFI) mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum Mas Eugene Panji di usia 52 tahun," ujarya.

Evry Joe juga mendoakan agar Eugene Panji mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Ia pun berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan untuk melewati masa duka.

"Semoga beliau berpulang dengan damai, husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan tabah dan ikhlas menerima cobaan ini," tuturnya.

"Semua kita bakal berpulang, namun Tuhan lebih sayang memanggil hambanya lebih dulu. Selamat jalan, Mas Panji," imbuhnya.

Perjalanan Eugene Panji di Dunia Perfilman Indonesia

Sebelum dikenal sebagai sutradara film layar lebar, Eugene Panji terlebih dahulu membangun karier dengan menggarap video musik dan iklan televisi. Sejak akhir 1990-an, dia dipercaya menggarap video klip sejumlah musisi dan grup musik populer Indonesia.

Editor: Abdul Rahman
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