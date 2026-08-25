Kabar Duka! Sutradara Eugene Panji Meninggal Dunia

JawaPos.com - Kabar duka datang dari dunia perfilman Indonesia. Sutradara Eugene Panji meninggal dunia pada Selasa, 25 Agustus 2026. Ia mengembuskan napas terakhir di RS Siloam Puri Cinere, Jakarta Selatan, di usia 52 tahun.

Kabar kepergian Eugene Panji disampaikan melalui pesan belasungkawa yang beredar pada hari ini. Dalam pesan tersebut, diminta masyarakat untuk memaafkan kesalahan almarhum sekaligus mendoakan agar Eugene Panji mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.

"Telah berpulang kawan Eugene Panji, sore ini, Selasa 25 Agustus, di RS Siloam, Puri Cinere, Jakarta Selatan," begitu pesan yang beredar.

"Mohon dimaafkan segala kesalahan almarhum. Teriring doa bagi Eugene agar menemukan kedamaian yang hakiki & keluarga yang ditinggalkan bisa lebih tabah."

Kabar meninggalnya Eugene Panji terasa mengejutkan bagi sejumlah sahabat. Pasalnya, ia masih aktif membagikan aktivitas di media sosial sehari sebelum kabar duka tersebut beredar.

Pada Senin, 24 Agustus 2026, Eugene Panji mengunggah video yang menyambut datangnya periode zodiak Virgo. Ia menuliskan kalimat singkat, "VIRGO A GO GO!" dalam keterangan unggahannya di Instagram.

Kini, unggahan tersebut dipenuhi komentar duka dari rekan-rekan Eugene Panji. Sejumlah teman dari dunia hiburan turut menyampaikan salam perpisahan kepada almarhum.

Melanie Subono dan Astrid Tiar terlihat memberikan respons penuh haru. Demikian juga dengan Dira Sugandi turut meninggalkan pesan untuk Eugene Panji dengan menyebut mendiang sebagai sosok yang baik.