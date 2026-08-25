Kabar Duka! Sutradara Eugene Panji Meninggal Dunia

Sutradara Eugene Panji meninggal. (Instagram: eugenepanji)
JawaPos.com - Kabar duka datang dari dunia perfilman Indonesia. Sutradara Eugene Panji meninggal dunia pada Selasa, 25 Agustus 2026. Ia mengembuskan napas terakhir di RS Siloam Puri Cinere, Jakarta Selatan, di usia 52 tahun.
Kabar kepergian Eugene Panji disampaikan melalui pesan belasungkawa yang beredar pada hari ini. Dalam pesan tersebut, diminta masyarakat untuk memaafkan kesalahan almarhum sekaligus mendoakan agar Eugene Panji mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.
"Telah berpulang kawan Eugene Panji, sore ini, Selasa 25 Agustus, di RS Siloam, Puri Cinere, Jakarta Selatan," begitu pesan yang beredar.
"Mohon dimaafkan segala kesalahan almarhum. Teriring doa bagi Eugene agar menemukan kedamaian yang hakiki & keluarga yang ditinggalkan bisa lebih tabah."
Baca Juga:Ruben Onsu Dinilai Tidak Layak Dapat Hak Asuh Anak Karena Terlilit Utang, Ini Jawaban Pengacaranya
Kabar meninggalnya Eugene Panji terasa mengejutkan bagi sejumlah sahabat. Pasalnya, ia masih aktif membagikan aktivitas di media sosial sehari sebelum kabar duka tersebut beredar.
Pada Senin, 24 Agustus 2026, Eugene Panji mengunggah video yang menyambut datangnya periode zodiak Virgo. Ia menuliskan kalimat singkat, "VIRGO A GO GO!" dalam keterangan unggahannya di Instagram.
Kini, unggahan tersebut dipenuhi komentar duka dari rekan-rekan Eugene Panji. Sejumlah teman dari dunia hiburan turut menyampaikan salam perpisahan kepada almarhum.
Melanie Subono dan Astrid Tiar terlihat memberikan respons penuh haru. Demikian juga dengan Dira Sugandi turut meninggalkan pesan untuk Eugene Panji dengan menyebut mendiang sebagai sosok yang baik.
"Kamu orang baik Mas. RIP," tulis Dira Sugandi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti