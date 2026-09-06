TEN NCT Rilis “OUTWEST”, Comeback Solo Perdana Setelah Tinggalkan SM Entertainment 

JawaPos.com – TEN NCT membuka babak baru dalam perjalanan musik solonya lewat perilisan single terbaru “OUTWEST”.
Lagu tersebut dirilis pada 4 September bersamaan dengan video musik yang menampilkan sisi performatif TEN secara lebih kuat.
Comeback ini menjadi momen spesial karena menandai rilisan solo pertamanya setelah ia meninggalkan SM Entertainment dan mendirikan agensi baru, ILLIMNT.
“OUTWEST” menghadirkan perpaduan sejumlah genre, mulai dari hip hop, tech house, hingga R&B. Kombinasi tersebut menghasilkan warna musik yang modern dan dinamis, sekaligus memberikan ruang bagi TEN untuk menunjukkan karakter musikal yang lebih personal.
Tidak hanya menjadi penyanyi, TEN juga terlibat langsung dalam proses kreatif dengan ikut berpartisipasi dalam penulisan lirik dan komposisi lagu.
Lagu ini menggambarkan berbagai indera, keinginan, dan dorongan TEN sebagai seorang performer. Hal tersebut turut tercermin dalam video musiknya yang menonjolkan kemampuan menari serta gerakan tubuhnya yang sleek dan penuh kontrol.
Visual dan koreografi menjadi bagian penting dalam membangun identitas “OUTWEST” sebagai karya yang merepresentasikan sisi artistik TEN.
Menurut laporan Soompi, “OUTWEST” merupakan rilisan solo pertama TEN sejak meninggalkan SM Entertainment dan turut mendirikan ILLIMNT.
Keterlibatan langsungnya dalam komposisi dan penulisan lirik juga memperlihatkan kebebasan kreatif yang semakin besar dalam proyek solonya.
Sebagai salah satu performer yang dikenal memiliki kemampuan menari kuat, TEN kembali memanfaatkan kekuatan tersebut dalam era “OUTWEST”.
Video musiknya tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap lagu, tetapi juga menjadi panggung untuk memperlihatkan gaya dan energi yang menjadi ciri khasnya.
Dengan “OUTWEST”, TEN membuka fase baru dengan identitas yang semakin personal. Perpaduan musik eksperimental, kemampuan performa, serta keterlibatannya dalam proses kreatif membuat rilisan ini menjadi langkah penting dalam perjalanan solonya.
Kini, penggemar dapat menikmati sisi TEN yang lebih bebas melalui karya yang lahir di bawah babak baru kariernya.
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Jawa Pos
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