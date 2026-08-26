Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 26 Agustus 2026 | 23.04 WIB

Usai Tinggalkan SM Entertainment, Ten Siap Kembali dengan “OUTWEST” 

Ten (x @aboutmusicyt) - Image

Ten (x @aboutmusicyt)

 
 
JawaPos.com – Ten bersiap kembali menyapa penggemar dengan karya musik terbaru. Dikutip dari dispatch, 11MENT mengumumkan comeback sang idol pada 24 Agustus dengan merilis teaser untuk single baru bertajuk “OUTWEST” melalui media sosial.
 
Video berdurasi sekitar sembilan detik tersebut menampilkan beberapa potongan visual Ten dengan nuansa misterius yang sukses membangun rasa penasaran terhadap konsep comeback kali ini.
 
“OUTWEST” disebut menjadi karya yang menandai babak baru dalam perjalanan musik Ten. Tidak sekadar menjadi penyanyi yang membawakan lagu, Ten ikut terlibat dalam keseluruhan proses produksi album.
 
Single ini akan memuat lagu utama berjudul sama, “OUTWEST”, serta satu lagu B-side berjudul “IRL”.
 
Keterlibatan Ten dalam proses kreatif menjadi salah satu hal yang membuat proyek ini terasa semakin personal.
 
Setelah melewati berbagai fase dalam kariernya, sang idol kini memiliki ruang lebih luas untuk menuangkan identitas dan arah musikal yang ingin ia tampilkan.
 
“OUTWEST” pun diharapkan menjadi gambaran baru mengenai warna Ten sebagai musisi sekaligus kreator.
 
Comeback ini hadir setelah Ten mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment pada April lalu.
 
Setelah itu, ia mengambil langkah besar dengan mendirikan agensinya sendiri dan tetap melanjutkan aktivitas sebagai artis.
 
Ia sebelumnya merayakan perjalanan satu dekade karier melalui konser anniversary ke-10 sebelum kembali mempersiapkan karya musik terbaru.
 
Agensi yang didirikan Ten, Element, dirancang sebagai creative hub yang mencakup berbagai bidang, mulai dari musik, budaya, seni visual, fashion, konten orisinal, hingga kerja sama dengan brand.
 
Konsep tersebut menunjukkan keinginan Ten untuk membangun ekosistem kreatif yang tidak terbatas pada aktivitas sebagai idol.
 
Pihak agensi menegaskan bahwa berbagai proyek mendatang akan dikembangkan melalui sistem produksi yang mengutamakan artis serta didukung jaringan global.
 
Kini, perhatian penggemar tertuju pada “OUTWEST” yang dijadwalkan dirilis pada 4 September.
 
Dengan keterlibatan langsung Ten di balik proses kreatif, single ini menjadi langkah penting untuk melihat seperti apa babak baru yang ingin ia bangun.
 
 
Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Enam Anggota NCT Dream Perpanjang Kontrak dengan SM Entertainment - Image
Music & Movie

Enam Anggota NCT Dream Perpanjang Kontrak dengan SM Entertainment

Kamis, 20 Agustus 2026 | 20.38 WIB

SM Entertainment Infokan Comeback Artisnya di 2026, NCT 127 Rilis Album? - Image
Music & Movie

SM Entertainment Infokan Comeback Artisnya di 2026, NCT 127 Rilis Album?

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.38 WIB

Ada Grup Hingga Solo, Berikut Daftar Artis SM Entertainment yang Comeback di Paruh Akhir Tahun 2026 - Image
Music & Movie

Ada Grup Hingga Solo, Berikut Daftar Artis SM Entertainment yang Comeback di Paruh Akhir Tahun 2026

Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.29 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore