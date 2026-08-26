Usai Tinggalkan SM Entertainment, Ten Siap Kembali dengan “OUTWEST” 

JawaPos.com – Ten bersiap kembali menyapa penggemar dengan karya musik terbaru. Dikutip dari dispatch, 11MENT mengumumkan comeback sang idol pada 24 Agustus dengan merilis teaser untuk single baru bertajuk “OUTWEST” melalui media sosial.

Video berdurasi sekitar sembilan detik tersebut menampilkan beberapa potongan visual Ten dengan nuansa misterius yang sukses membangun rasa penasaran terhadap konsep comeback kali ini.

“OUTWEST” disebut menjadi karya yang menandai babak baru dalam perjalanan musik Ten. Tidak sekadar menjadi penyanyi yang membawakan lagu, Ten ikut terlibat dalam keseluruhan proses produksi album.

Single ini akan memuat lagu utama berjudul sama, “OUTWEST”, serta satu lagu B-side berjudul “IRL”.

Keterlibatan Ten dalam proses kreatif menjadi salah satu hal yang membuat proyek ini terasa semakin personal.

Setelah melewati berbagai fase dalam kariernya, sang idol kini memiliki ruang lebih luas untuk menuangkan identitas dan arah musikal yang ingin ia tampilkan.

“OUTWEST” pun diharapkan menjadi gambaran baru mengenai warna Ten sebagai musisi sekaligus kreator.

Comeback ini hadir setelah Ten mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment pada April lalu.

Setelah itu, ia mengambil langkah besar dengan mendirikan agensinya sendiri dan tetap melanjutkan aktivitas sebagai artis.

Ia sebelumnya merayakan perjalanan satu dekade karier melalui konser anniversary ke-10 sebelum kembali mempersiapkan karya musik terbaru.

Agensi yang didirikan Ten, Element, dirancang sebagai creative hub yang mencakup berbagai bidang, mulai dari musik, budaya, seni visual, fashion, konten orisinal, hingga kerja sama dengan brand.

Konsep tersebut menunjukkan keinginan Ten untuk membangun ekosistem kreatif yang tidak terbatas pada aktivitas sebagai idol.

Pihak agensi menegaskan bahwa berbagai proyek mendatang akan dikembangkan melalui sistem produksi yang mengutamakan artis serta didukung jaringan global.

Kini, perhatian penggemar tertuju pada “OUTWEST” yang dijadwalkan dirilis pada 4 September.

Dengan keterlibatan langsung Ten di balik proses kreatif, single ini menjadi langkah penting untuk melihat seperti apa babak baru yang ingin ia bangun.