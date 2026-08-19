Promo Cherrypop 2026: Buy 1 Get 1 Tiket Eksklusif dengan BRImo

Ilustrasi: Festival musik dan kreatif Cherrypop (Dok. Cherrypop)
JawaPos.com - Yogyakarta akan kembali menjadi pusat perhatian bagi seluruh penikmat musik dan pegiat kreatif tanah air. Siapkan agenda kalian, karena Cherrypop 2026 dipastikan akan digelar pada tanggal 22-23 Agustus 2026 mendatang di Lapangan Candi Prambanan, Yogyakarta.
Bertempat di ikon megah tersebut, festival ini siap menyuguhkan pengalaman tak terlupakan yang memadukan keindahan latar bersejarah dengan dentuman musik serta ekosistem kreatif yang dinamis.
Tahun ini, antusiasme diprediksi akan jauh lebih tinggi dibanding edisi sebelumnya. Bukan hanya karena line up yang luar biasa, namun juga karena kemudahan dan keuntungan ekstra yang hadir untuk setiap pengunjung.
Bagi kalian yang sudah tidak sabar untuk bernyanyi bersama musisi favorit, inilah momen yang tepat untuk mulai merencanakan kedatangan kalian.
Deretan musisi lintas genre siap memeriahkan panggung Cherrypop 2026 selama dua hari penuh:
Day 1 (22 Agustus 2026):
Day 2 (23 Agustus 2026):
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Jawa Pos
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