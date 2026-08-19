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Dimas Choirul, ARM
Rabu, 19 Agustus 2026 | 19.33 WIB

Promo Cherrypop 2026: Buy 1 Get 1 Tiket Eksklusif dengan BRImo

Ilustrasi: Festival musik dan kreatif Cherrypop (Dok. Cherrypop) - Image

Ilustrasi: Festival musik dan kreatif Cherrypop (Dok. Cherrypop)

JawaPos.com - Yogyakarta akan kembali menjadi pusat perhatian bagi seluruh penikmat musik dan pegiat kreatif tanah air. Siapkan agenda kalian, karena Cherrypop 2026 dipastikan akan digelar pada tanggal 22-23 Agustus 2026 mendatang di Lapangan Candi Prambanan, Yogyakarta.

Bertempat di ikon megah tersebut, festival ini siap menyuguhkan pengalaman tak terlupakan yang memadukan keindahan latar bersejarah dengan dentuman musik serta ekosistem kreatif yang dinamis.

Tahun ini, antusiasme diprediksi akan jauh lebih tinggi dibanding edisi sebelumnya. Bukan hanya karena line up yang luar biasa, namun juga karena kemudahan dan keuntungan ekstra yang hadir untuk setiap pengunjung.

Bagi kalian yang sudah tidak sabar untuk bernyanyi bersama musisi favorit, inilah momen yang tepat untuk mulai merencanakan kedatangan kalian.

Line Up Spektakuler yang Wajib Disaksikan

Deretan musisi lintas genre siap memeriahkan panggung Cherrypop 2026 selama dua hari penuh:

Day 1 (22 Agustus 2026):

Maliq & D’Essentials
NDX AKA
Juicy Luicy
Stars and Rabbit
Biru Baru
Polka Wars with Alahad
Majelis Lidah Berduri
Skandal feat. Fog String Quartet
Aftershine
Drizzly
Senyawa
Never Mind “The” (Kick Jeblogs Skit) x Future Loundry
Majelis Lidah Berduri
Idgitaf
ALI
Dongker
FSTVLST “Paradoks Diametral” Set
Themilo
The Panturas
Murphy Radio
Lipstik Lipsing
DARUMA Rollin’ (Japan)
Afterhours
Statelines
Untu
Moctar
Loomers
Domikados
In Inertia
Teknoshit
Basajan
Enjoy Drink
Pharaoh Southeast Asia

 

Day 2 (23 Agustus 2026):

Goodnight Electric
OVN x Fayafla
Kelompok Penerbang Roket
Alkateri
Sal Priadi
Nadin Amizah
Eleventwelfth
The Adams
Reality Club “What Do You Really Know?” Set
The S.I.G.I.T
Elephant Kind
Sigmun
The Jeblogs
Perunggu
Swellow
Orkes Pensil Alis
Bleeedrz
The Bunbury
510
Pandai Besi
Domapine
Jimi Multhazam “Mollydenvm” Set
Olski
Notyourwife
Syrian
Lostineden
Strummer Electro
Scantofia
Passive Income
Szetroom
Rokaroke
Dabwok
Noire

 

Editor: Banu Adikara
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