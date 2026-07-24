Jangan Lewatkan Latihan Pestapora Makassar, Begini Cara Beli Tiket dan Dapatkan Promo BRImo

JawaPos.com - Festival musik terus menjadi salah satu hiburan favorit masyarakat Indonesia. Tak hanya menghadirkan penampilan musisi lintas genre, festival musik juga menjadi ruang bagi para penonton untuk menikmati pengalaman seru bersama teman, keluarga, maupun komunitas.

Kabar baiknya, Latihan Pestapora Makassar siap menyapa para pencinta musik di Kota Daeng. Sebagai rangkaian menuju Pestapora, festival ini akan menghadirkan deretan musisi Tanah Air dengan karakter musik yang beragam, sehingga bisa dinikmati oleh berbagai kalangan.

Menariknya lagi, kini tiket Latihan Pestapora Makassar dapat dibeli dengan lebih praktis melalui fitur Lifestyle di BRImo. Selain proses transaksi yang mudah, pengunjung juga berkesempatan menikmati berbagai promo eksklusif selama acara berlangsung.

Latihan Pestapora Makassar Siap Ramaikan Makassar dengan Deretan Musisi Favorit Latihan Pestapora Makassar akan digelar pada 26 Juli 2026 di Parking Lot Phinisi Point (PiPo) Mall, Makassar. Event ini menjadi salah satu festival musik Makassar yang paling dinantikan karena menghadirkan sederet musisi populer Indonesia dalam satu panggung. Sejumlah nama yang dipastikan tampil antara lain:

Whisnu Santika X Ari Lesmana with MC DRWE

Perunggu

For Revenge

Juicy Luicy Kehadiran line up tersebut menawarkan pengalaman musik yang beragam. Mulai dari pop yang hangat, pop alternatif, hingga musik bernuansa emosional siap menemani penonton sepanjang acara. Perpaduan berbagai genre inilah yang membuat Latihan Pestapora Makassar menjadi destinasi menarik bagi penikmat musik dari berbagai usia dan latar belakang.

Cara Beli Tiket Latihan Pestapora Makassar di BRImo Bagi yang ingin menikmati keseruan festival tanpa ribet, cara beli tiket Pestapora melalui BRImo dapat dilakukan hanya dalam beberapa langkah.

Login ke aplikasi BRImo. Pilih menu Lifestyle. Masuk ke kategori Event/Tiket. Pilih Latihan Pestapora Makassar. Lakukan pembayaran melalui BRImo. Tiket berhasil dibeli dan siap digunakan saat acara. Melalui fitur BRImo Lifestyle, seluruh proses pembelian tiket berlangsung lebih praktis karena dilakukan dalam satu aplikasi. Pengguna tidak perlu berpindah platform untuk melakukan pembayaran, sehingga transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan nyaman.

Promo Cashback Rp 25.000 untuk Pembukaan Tabungan BRI Tak hanya memberikan kemudahan membeli tiket, BRImo juga menghadirkan berbagai promo selama event berlangsung. Salah satunya adalah cashback Rp 25.000 bagi pengunjung yang membuka Tabungan BRI dengan setoran awal minimal Rp 500.000. Promo ini menjadi kesempatan menarik untuk mulai menabung sekaligus memperoleh keuntungan tambahan.