BRI Rayakan Hari Pelanggan Nasional 2026 Lewat Beragam Promo Spesial

BRI sambut Hari Pelanggan Nasional dengan promo di berbagai merchant. Promo dapat dinikmati dengan transaksi menggunakan BRI Debit, BRI Kartu Kredit, atau QRIS BRImo. (Dok. BRI)
JawaPos.com – Menyambut Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2026, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menghadirkan beragam promo untuk melengkapi kebutuhan harian hingga gaya hidup masyarakat.
Melalui penawaran tersebut, nasabah BRI dapat memanfaatkan kemudahan transaksi di berbagai sektor, mulai dari kulineran, belanja groceries, belanja online, transportasi, hingga pemenuhan kebutuhan lifestyle.
Momen santap bersama keluarga dan kerabat menjadi salah satu bagian dari rangkaian peringatan Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2026. Untuk menambah keseruan momen tersebut, BRI menghadirkan berbagai promo kuliner berupa diskon dan cashback di sejumlah jaringan food and beverage (F&B).
Pilihan promo kuliner di Hari Pelanggan Nasional
Beragam promo menarik dapat dinikmati, seperti diskon hingga 35 persen di Bakerzin dengan BRI Debit dan BRI Kartu Kredit. Di Rejuve, tersedia diskon 20 persen melalui fitur Lifestyle di BRImo maupun transaksi di outlet, serta promo Beli 2 Dapat 4 setiap tanggal 25 hingga Desember 2026 dengan BRI Debit, BRI Kartu Kredit, atau QRIS BRImo. Sementara itu, Gyu-Kaku menghadirkan cashback 10 persen dengan QRIS BRImo dan RM Payakumbuah memberikan cashback Rp 50.000 dengan QRIS BRImo.
Penawaran promo kuliner BRI juga tersedia di berbagai gerai F&B lainnya, seperti Paradise Dynasty, Social Affair, dan Sushi Go!. Pembayaran dapat dilakukan secara cashless menggunakan QRIS BRImo, BRI Debit, maupun BRI Kartu Kredit sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing promo selama periode yang berlaku.
Penawaran belanja kebutuhan rumah tangga
Urusan belanja bulanan dan kebutuhan rumah tangga juga semakin praktis dengan berbagai promo dari BRI. Tersedia potongan harga dan cashback untuk pembelian produk groceries di sejumlah jaringan supermarket.
Beragam penawaran dapat dinikmati, seperti potongan Rp 50.000 di Ranch Market dan Farmers Market dengan BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Sementara di Tip Top, tersedia potongan 10 persen untuk transaksi melalui shop.tiptop.co.id dengan BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Papaya juga menghadirkan cashback 10 persen untuk transaksi menggunakan QRIS BRImo.
Promo belanja kebutuhan harian BRI juga tersedia di jaringan lainnya, seperti Naga Swalayan, Yomart, dan Alfamidi.
Checkout online dengan promo BRI
Untuk nasabah yang ingin berbelanja dari rumah, BRI juga menghadirkan berbagai voucher dan potongan harga di sejumlah platform e-commerce. Promo ini dapat dimanfaatkan untuk membuat transaksi belanja digital semakin hemat.
Beragam penawaran tersedia, seperti potongan hingga 15 persen di Shopee dengan BRI Debit untuk berbagai kategori promo, termasuk Daily Promo, produk digital, ShopeeFood, Payday, hingga 9.9. Astro menawarkan diskon hingga 10 persen dengan BRI Debit, sementara Blibli menghadirkan diskon hingga 15 persen dengan BRI Debit
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Jawa Pos
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