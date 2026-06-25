Limp Bizkit Pilih Malaysia Satu-satunya Konser di Asia 2026, Segini Harga Tiket dan Cara Membelinya Bagi Fans Indonesia

JawaPos.com - Kabar besar datang bagi para pencinta musik rock di Asia. Band nu-metal legendaris asal Amerika Serikat, Limp Bizkit, resmi mengumumkan konser mereka di Malaysia yang akan berlangsung pada 9 Desember 2026 di National Hockey Stadium, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

Yang membuat konser ini terasa istimewa, Malaysia menjadi satu-satunya negara di Asia yang masuk dalam jadwal tur Limp Bizkit sepanjang 2026 ini. Keputusan tersebut membuat Kuala Lumpur diprediksi akan menjadi pusat berkumpulnya para penggemar dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang ingin menyaksikan langsung aksi panggung Fred Durst dkk.

Konser ini menjadi momen bersejarah karena merupakan penampilan perdana Limp Bizkit di Malaysia sejak band tersebut terbentuk pada pertengahan 1990-an. Pertunjukan ini juga menjadi salah satu agenda musik rock internasional paling ditunggu di kawasan Asia.

Limp Bizkit dikenal sebagai salah satu band yang membawa musik nu-metal mencapai masa kejayaan pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Perpaduan antara musik rock, hip-hop, dan alternative menjadi ciri khas mereka yang melahirkan sejumlah lagu ikonik seperti "Rollin", "My Way", "Break Stuff", dan "Nookie".

Sampai sekarang, karya-karya Limp Bizkit masih memiliki basis penggemar besar di berbagai belahan dunia. Tidak hanya karena lagu-lagunya yang melekat dalam budaya musik rock modern, band ini juga dikenal memiliki pertunjukan live dengan energi tinggi, interaksi kuat dengan penonton, serta produksi panggung yang spektakuler.

Konser Limp Bizkit di Malaysia dipromotori oleh Hitman Solutions. CEO dan Founder Hitman Group, Rohit Rampal, mengatakan bahwa kehadiran band tersebut menjadi pencapaian penting bagi industri hiburan di kawasan Asia.

Menurutnya, membawa Limp Bizkit tampil di Malaysia untuk pertama kalinya bukan hanya menjadi pencapaian bagi pihak penyelenggara, tapi juga menjadi hadiah besar bagi para penggemar musik rock yang telah menantikan kesempatan menyaksikan band tersebut secara langsung.

Head of Special Projects Hitman Solutions, Keeran D, juga menilai status Malaysia sebagai satu-satunya destinasi Asia dalam tur Limp Bizkit 2026 membuat konser ini memiliki nilai spesial. Kuala Lumpur diproyeksikan akan menjadi tempat berkumpulnya para penggemar Limp Bizkit dari berbagai negara.