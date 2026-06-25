Voice of Baceprot Siap Tampil di Copenhell 2026, Bawa Energi Metal Indonesia ke Panggung Dunia

JawaPos.com - Trio metal asal Indonesia, Voice of Baceprot (VOB), kembali mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan karier musik mereka di panggung internasional. Band asal Garut, Jawa Barat, ini dipastikan akan tampil di Copenhell 2026, salah satu festival musik rock dan metal terbesar di Denmark yang digelar pada 24–27 Juni 2026 di Copenhagen.

Voice of Baceprot dijadwalkan tampil pada Jumat, 26 Juni 2026, di panggung Gehenna. Kehadiran VOB dalam festival tersebut menjadi salah satu pencapaian penting bagi band yang selama beberapa tahun terakhir konsisten membawa musik metal Indonesia ke hadapan penonton global.

Copenhell dikenal sebagai salah satu festival metal bergengsi di kawasan Skandinavia yang menghadirkan musisi-musisi besar dunia dari berbagai generasi dan aliran musik keras. Pada edisi 2026, festival ini menghadirkan sejumlah nama besar seperti Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Alice Cooper, Anthrax, hingga Sepultura.

Di tengah deretan musisi internasional tersebut, Voice of Baceprot hadir sebagai salah satu perwakilan Asia Tenggara yang membawa identitas musik Indonesia ke panggung global.

“Kami merasa terhormat mendapatkan kesempatan untuk tampil di Copenhell. Bagi kami, ini bukan hanya tentang memainkan musik di festival metal besar, tapi juga membawa cerita, semangat, dan suara dari Indonesia ke hadapan audiens global,” ujar Voice of Baceprot dalam keterangan resmi diterima JawaPos.com.

Perjalanan internasional Voice of Baceprot terus berkembang sejak mereka mulai dikenal luas melalui karakter musik yang menggabungkan unsur thrash metal, rap metal, dan rock progresif.

Tak hanya mengandalkan energi panggung, VOB juga dikenal dengan lirik yang mengangkat berbagai isu sosial, lingkungan, serta kebebasan berekspresi.

Sejak terbentuk pada 2014, band yang beranggotakan Firda “Marsya” Kurnia sebagai vokal dan gitar, Widi Rahmawati pada bass, dan Euis Siti Aisyah pada drum, telah tampil di berbagai panggung internasional dan mendapat perhatian dari komunitas musik dunia.