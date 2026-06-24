Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Meuthia Nabila
Kamis, 25 Juni 2026 | 01.20 WIB

Musik Video BTS 'Dynamite' Tembus 2,1 Miliar Penayangan di YouTube

 

Musik video 'Dynamite' jadi musik video BTS yang paling banyak ditonton. (BigHit Music)

 

 
 
JawaPos.com - Musik video dari lagu hits besar grup K-pop BTS yang rilis tahun 2020, 'Dynamite,' telah mencapai 2,1 miliar penayangan di YouTube.
 
Menurut BigHit Music selaku agensi (24/6), 'Dynamite' jadi musik video BTS yang paling banyak ditonton di YouTube.
 
Video tersebut melampaui rekor tersebut sekitar pukul 08.00 pagi waktu setempat, 'Dynamite' hanya perlu sembilan bulan untuk menambah 100 juta penayangan, setelah mencapai 2 miliar pada bulan September.
 
Lagu tersebut, menjadikannya musik video pertama BTS yang mencapai 2,1 miliar penayangan. 
 
'Dynamite' merupakan lagu berbahasa Inggris pertama dari grup ini, dengan genre lagu pop disko yang ceria dan membawa pesan harapan.
 
Dikutip dari Korea Times, lagu tersebut menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100, menjadi lagu pertama dari grup K-pop yang mencapai peringkat pertama dan bertahan, di puncak tangga lagu selama total tiga minggu. 
 
Lagu ini juga bertahan di tangga lagu selama 32 minggu, rekor terlama untuk artis K-pop.
 
'Dynamite' juga mengantarkan grup ini meraih nominasi Grammy pertama mereka, serta Lagu Terbaik di MTV Europe Music Awards 2020, hingga Lagu Terlaris di Billboard Music Awards 2021.
 
Saat ini BTS sedang melangsungkan tur dunia 'Arirang', judul yang sama dengan album terbaru mereka.
 
BTS juga akan melangsungkan tur 'Arirang' di di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026.
 
 
 
***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Capai 400 Juta Penayangan di YouTube, Video Musik ‘JUMP’ Milik BLACKPINK Disukai Penggemar - Image
Infotainment

Capai 400 Juta Penayangan di YouTube, Video Musik ‘JUMP’ Milik BLACKPINK Disukai Penggemar

Minggu, 21 Juni 2026 | 16.47 WIB

YouTube Uji Coba Fitur Chat Pribadi, Pengguna Kini Bisa Kirim DM Langsung - Image
Teknologi

YouTube Uji Coba Fitur Chat Pribadi, Pengguna Kini Bisa Kirim DM Langsung

Sabtu, 13 Juni 2026 | 03.30 WIB

YouTube Luncurkan Panduan Khusus Orang Tua untuk Lindungi Anak di Dunia Digital - Image
Teknologi

YouTube Luncurkan Panduan Khusus Orang Tua untuk Lindungi Anak di Dunia Digital

Selasa, 9 Juni 2026 | 17.54 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore