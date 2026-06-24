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Leni Setya Wati
Rabu, 24 Juni 2026 | 23.40 WIB

AHOF Siap Comeback dengan Mini Album Ketiga Run To You, Suguhkan Babak Baru Perjalanan Musik

Ilustrasi gambar dari pinterest @sungho
Ilustrasi gambar dari pinterest @sungh
 
JawaPos.com - Grup rookie AHOF siap kembali menyapa penggemar dengan karya terbaru mereka.
 
Setelah membangun antusiasme lewat lagu pra-rilis "Sugar High", AHOF akhirnya mengumumkan mini album ketiga bertajuk Run To You yang dijadwalkan meluncur pada 8 Juli 2026.
 
Pengumuman tersebut langsung menarik perhatian penggemar.
 
Melalui teaser perdana yang dirilis, AHOF menghadirkan nuansa penuh harapan dan semangat, seolah mengajak para pendengar untuk terus melangkah bersama mereka menuju perjalanan baru.
 
Judul Run To You pun menjadi simbol kedekatan AHOF dengan para penggemar yang selalu menemani setiap langkah karier mereka.
 
Comeback kali ini menjadi momen penting bagi AHOF untuk kembali menunjukkan perkembangan musikal dan identitas mereka sebagai salah satu grup rookie yang tengah bersinar di industri K-pop.
 
Setelah sukses membangun warna musik khas melalui rilisan-rilisan sebelumnya, Run To You diprediksi akan menghadirkan konsep yang lebih matang dengan penampilan yang semakin memikat.
 
Sebelum album resmi dirilis, AHOF lebih dulu memperkenalkan lagu pra-rilis "Sugar High".
 
Lagu tersebut sukses meningkatkan ekspektasi penggemar berkat melodi yang adiktif, energi yang menyegarkan, serta pesona para member yang semakin bersinar di setiap penampilan.
 
Dengan tanggal perilisan yang semakin dekat, penggemar kini menantikan berbagai konten promosi lainnya, mulai dari daftar lagu, foto konsep, video teaser, hingga penampilan perdana lagu utama.
 
Tak sedikit yang berharap Run To You akan menjadi langkah besar berikutnya bagi AHOF dalam memperluas popularitas mereka di kancah K-pop global.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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