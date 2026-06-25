Sinopsis Film Yudo: The Way of the Bath (2023): Hidup untuk Mandi, Mandi untuk Hidup

JawaPos.com - Hal-hal sederhana dalam hidup kita seringkali dianggap remeh. Namun ada orang-orang di luar sana yang sangat menghargai kegiatan ini, bahkan menjadikannya seni.
Tentunya tidak semua orang dapat mengerti seberapa signifikan kegiatan tersebut bagi beberapa orang. Bahkan walaupun mereka adalah orang terdekat mereka sendiri.
Mandi adalah kegiatan membersihkan diri dan relaksasi yang biasa dilakukan sehari-hari oleh orang-orang sebagai rutinitas. Namun, bagi beberapa orang mandi adalah kegiatan penting dan sebuah seni untuk mencapai relaksasi terbaik.
Karena itu, di Jepang pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan mandi dan permandian sering ditemukan dan beberapa kali digemari.
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Shiro (Toma Ikuta) dan Goro (Gaku Hamada) adalah kakak beradik dari Keluarga Miura yang memiliki pemandian air panas lokal bernama Marukin. Permandian ini berada di dalam kota kecil yang sering dikunjungi oleh tetangga-tetangganya.
Tapi Shiro sudah lama pergi dari rumah setelah ia bekerja sebagai arsitek di Tokyo. Sayangnya, walaupun ia sering mendapatkan penghargaan dan diliput dalam majalah arsitektur, ia perlahan-lahan kehilangan klien dan tidak dapat membayar sewa.
Ia memutuskan untuk pulang ke rumah keluarganya yang juga adalah Pemandian Umum Marukin. Namun, ternyata ayahnya telah meninggal dua bulan yang lalu dan Goro menjalankan pemandian mereka sendirian bersama satu-satunya karyawan mereka, Izumi (Kanna Hashimoto).
Begitu Shiro sampai di kota, ia pergi ke kantor real estat untuk mendiskusikan properti keluarganya. Karena lahan yang besar dan adanya fasilitas pemandian, tentunya Shiro dan Goro bisa mendapatkan harga tinggi.
Dalam usaha merayu adiknya, Shiro membantu Goro dan Izumi menjalankan pemandian mereka. Karena Shiro tidak mahir dalam menjaga suhu air, memotong kayu dan bersih-bersih, ia hanya bisa menjaga kasir.
Sebagai kasir, Shiro kembali bertemu dengan pelanggan-pelanggan langganan pemandian mereka dan perlahan-lahan kembali mengenali kehidupan pemandian keluarganya.
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