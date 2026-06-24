Sinopsis Film Mamma Mia! (2008): Bersiap untuk Menikah dan Memecahkan Misteri dengan Iringan Lagu-Lagu ABBA

JawaPos.com - Dunia sehari-hari kita ini dapat menjadi lebih berwarna dan menyenangkan berkat musik yang bisa mendampinginya. Terutama suatu rencana besar yang dapat mengubah hidup kita.

Sebuah pernikahan adalah perjanjian hidup yang dilakukan oleh pasangan kekasih. Setelah menikah mereka akan menjadi pasangan suami-istri yang terikat secara hukum dan finansial.

Hal ini membuat mereka tidak hanya bertanggung jawab atas diri sendiri, tapi juga terhadap pasangan mereka. Karena itu pula, ini adalah suatu komitmen yang akan mempengaruhi masa depan mereka.

Salah satu calon pasutri kita adalah Sophie (Amanda Seyfried) dan Sky (Dominic Cooper). Mereka berdua hendak mengadakan pernikahan mereka di kapel kecil dekat penginapan milik ibu Sophie di sebuah pulau di Yunani.

Untuk merayakan pernikahan mereka, Sophie diam-diam mengundang tiga pria lain yang salah satu di antara mereka adalah ayahnya tanpa memberitahu ibunya, Donna (Meryl Streep).

Sam Carmichael (Pierce Brosnan) adalah arsitek asal Irlandia yang bekerja di New York. Bill Anderson (Stellan Skarsgard) adalah seorang penulis dan petualang asal Swedia. Dan, Harry Bright (Colin Firth), seorang pegawai bank asal Inggris.

Donna juga mengundang sahabat-sahabatnya yang juga mantan teman satu grup bandnya, Rosie (Julie Walters) dan Tanya (Christine Baranski). Keduanya memiliki peran besar dalam membesarkan Sophie.

Sophie segera menyelundupkan ketiga pria tersebut ke sebuah kamar kosong dan menjelaskan bahwa dia yang mengirim undangan tersebut tanpa sepengetahuan ibunya. Ia juga menjelaskan bahwa ia mengetahui mereka dari buku harian ibunya ketika masih muda.

Sayangnya, Donna segera mengetahui keberadaan mereka dan menjadi kesal terhadap Sophie. Mereka beradu mulut dan ketiga pria tersebut memutuskan untuk pergi dari penginapan dan tinggal di kapal milik Bill.