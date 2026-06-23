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Leni Setya Wati
Rabu, 24 Juni 2026 | 02.11 WIB

Syuting Love Rediscovered Mendadak Berhenti, Tim Produksi Akhirnya Buka Suara

Ilustrasi gambar dari x @kpopyouzab

 

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari drama Korea terbaru Love Rediscovered.
 
Di tengah antusiasme penggemar yang menantikan penayangannya, tim produksi mengumumkan bahwa proses syuting drama tersebut resmi dihentikan sementara selama kurang lebih satu bulan.
 
Keputusan ini langsung memicu beragam spekulasi. Banyak yang mengaitkan penghentian syuting dengan isu kondisi keuangan JTBC dan sejumlah perusahaan afiliasinya. Namun, pihak produksi dengan tegas membantah rumor tersebut.
 
Mereka menjelaskan bahwa jeda produksi diambil demi memberikan waktu bagi tim penulis untuk menyempurnakan naskah sekaligus menata ulang jadwal syuting agar proses produksi berjalan lebih efektif.
 
Langkah ini juga diharapkan mampu menjaga kualitas cerita sebelum kamera kembali bergulir.
 
Selain itu, faktor cuaca turut menjadi pertimbangan. Musim hujan yang sedang berlangsung dinilai kurang ideal untuk sejumlah adegan, sehingga penghentian sementara dianggap sebagai keputusan terbaik demi kelancaran proses produksi.
 
Dilansir dari laman Dipe, sebelumnya, Love Rediscovered memang telah memulai syuting ketika naskah belum selesai sepenuhnya.
 
Karena itu, tim produksi memanfaatkan masa jeda ini untuk merampungkan skenario sehingga proses syuting selanjutnya dapat berlangsung lebih terarah.
 
Meski sempat diterpa rumor berkaitan dengan kondisi finansial JTBC, pihak produksi menegaskan bahwa penghentian syuting sama sekali tidak dipicu oleh persoalan tersebut.
 
Mereka memastikan keputusan ini murni merupakan strategi produksi untuk menghasilkan drama dengan kualitas terbaik.
 
Love Rediscovered sendiri mengusung kisah romansa yang mengikuti kehidupan mantan pasangan suami istri yang kembali dipertemukan sebagai rekan kerja, sekaligus masih tinggal di bawah atap yang sama.
 
Dengan alur yang memadukan romansa, komedi, dan dinamika kehidupan sehari-hari, drama ini tetap dijadwalkan tayang pada paruh kedua tahun 2026.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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