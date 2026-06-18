Syuting Pakai Rigging Kamera Bikin Diandra Agatha Sulit Konsentrasi

JawaPos.com - Karakter Arum di film 402 Rumah Sakit Angker Korea memberikan pengalaman baru bagi Diandra Agatha. Untuk kali pertama, dia syuting film yang mengusung konsep found footage. Diandra menyatakan, banyak tantangan yang dihadapi selama proses produksi berlangsung.

Mulai dari menjiwai karakter hingga syuting sembari menahan berat beban rigging kamera. Tuntutan yang double itu diakui Diandra Agatha jadi lebih sulit berkonsentrasi menghidupkan karakter Arum.

“Karena jadi pecah fokus. Di saat yang sama harus jaga emosi dan intensitas di setiap dialog atau scene, tapi juga harus aware dengan apa yang ditangkap kamera masing-masing,” kata Diandra Agatha saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan.

Penggunaan rigging kamera diakui sangat membatasi ruang geraknya. Apalagi, beratnya mencapai beberapa kilogram. Diandra juga mesti meningkatkan radar kewaspadaan agar kamera yang dibawanya tidak mengenai pemain lain.

“Aku juga harus sadar posisi mukaku dan muka lawan mainku, cara gerak pun nggak bisa asal dan nggak leluasa. Karena bisa nabrak satu sama lain, jadi awareness-nya harus extra,” papar Diandra.

Beruntung seluruh proses syuting berjalan dengan lancar dan aman. Sebab, rigging yang digunakan juga sudah disesuaikan dengan postur tubuh masing-masing para aktor.

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“Kalau ada yang ganjal atau kurang nyaman, pasti langsung di adjust. Makanya kami nggak bisa gonta-ganti rigging karena sudah sesuai sama cetakan badan masing-masing,” papar Diandra.

Film 402 Rumah Sakit Angker Korea diadaptasi dari film horor populer Korea, Gonjiam: Haunted Asylum. Disutradarai Anggy Umbara, film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Juli.