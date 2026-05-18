INFJ Banget, Yoojung Menangis Saat Syuting Video Konser I.O.I

Yoojung I.O.I bahas MBTI saat di Knowing Brother. (Naver)

JawaPos.com- Choi Yoo Jung mencuri perhatian setelah membagikan cerita emosional tentang dirinya di acara JTBC Knowing Bros.

Member I.O.I tersebut mengaku dirinya adalah seorang INFJ yang sangat sensitif terhadap perasaan dan suasana di sekitarnya.

Dalam acara itu, Yoojung mengatakan bahwa dirinya merupakan “100% tipe F” yaitu tipe kepribadian yang sangat mengutamakan emosi dan perasaan jadi mudah tersentuh oleh hal-hal kecil.

"Saya 100% F jadi saya sangat sensitif," ungkapnya dikutip dari Naver.

Yoojung kemudian mengenang momen saat syuting video konser reuni I.O.I. Tanpa diduga, ia tiba-tiba menangis di tengah proses syuting karena emosinya memuncak.

Menurutnya, ia mulai membayangkan bagaimana video tersebut nantinya akan diputar di layar saat konser berlangsung. Hanya dengan memikirkan momen itu saja, dirinya langsung merasa sangat terharu.

Tak hanya itu, Yoojung juga mengaku semakin emosional ketika melihat para staf bekerja keras demi konser reuni I.O.I.

Ia merasa bersyukur karena masih banyak orang yang mendukung grup tersebut meski sudah lama vakum.

Idol tersebut juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Chungha yang dianggap berperan besar dalam terwujudnya reuni IOI kali ini. Hal itu membuatnya semakin sulit mengendalikan perasaan.

Namun suasana haru berubah menjadi lucu ketika Yoo Yeon Jung melihat Yoojung menangis terlalu keras. Dengan santai, Yeonjung bercanda menyuruhnya pergi ke rumah sakit.

Komentar spontan tersebut langsung membuat seluruh studio tertawa. Yeonjung menjelaskan bahwa dirinya juga tipe F tetapi merasa tingkat emosional Yoojung sudah berada di level yang berbeda.