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Leni Setya Wati
Rabu, 24 Juni 2026 | 01.42 WIB

BTS Resmi Rilis Music Video "Merry Go Round", Hadirkan Visual Artistik Penuh Makna

Ilustrasi gambar dari Pinterest @asksh

 
JawaPos.com - BTS kembali menghadirkan karya yang memikat perhatian penggemar global.
 
Kali ini, grup asal Korea Selatan tersebut resmi merilis music video "Merry Go Round", sebuah visual artistik yang menghidupkan pesan mendalam dari lagu tersebut melalui rangkaian adegan hitam-putih yang emosional.
 
Music video "Merry Go Round" dirilis pada 19 Juni 2026 secara eksklusif melalui Spotify K-Pop ON! Hub sebagai bagian dari perayaan FESTA 2026, momen spesial yang menandai 13 tahun perjalanan BTS bersama ARMY.
 
Mengusung konsep sinematik bernuansa monokrom, video ini mengajak penonton menyelami makna tentang kehidupan yang terus berputar layaknya komidi putar.
 
Setiap adegan menggambarkan perjalanan, perubahan, kehilangan, hingga harapan yang silih berganti, menjadikan "Merry Go Round" bukan sekadar music video, melainkan sebuah karya visual yang penuh refleksi.
 
Spotify menjelaskan bahwa music video tersebut dirancang untuk memperkuat narasi lagu dengan menampilkan simbol-simbol siklus kehidupan yang tak pernah berhenti.
 
Pendekatan artistik itu berhasil memberikan pengalaman baru bagi penggemar dalam menikmati salah satu lagu dari album ARIRANG.
 
Perilisan ini juga menjadi hadiah istimewa dalam rangkaian FESTA 2026, sekaligus melanjutkan promosi album ARIRANG yang menandai era baru BTS setelah seluruh anggotanya kembali aktif sebagai grup.
 
Tak butuh waktu lama, kehadiran music video "Merry Go Round" langsung disambut antusias oleh ARMY di berbagai belahan dunia.
 
Banyak penggemar memuji keindahan sinematografi, pemilihan konsep yang sederhana namun emosional, hingga makna mendalam yang tersirat di balik setiap adegan.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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