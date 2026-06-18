Besok, BTS akan Merilis Musik Video Lagu Merry Go Round di Spotify

BTS musik video lagu 'Merry Go Round'./BigHit Music
JawaPos.com - Setelah comeback terbaru mereka dengan merilis album 'Arirang,' BTS kembali memanjakan penggemar dengan merilis musik video baru.
Spotify dan BTS akan meluncurkan Spotify Music Video, untuk lagu terbarunya 'Merry Go Round'.
Lagu terbaru BTS ini, yang akan tayang eksklusif di Spotify pada tanggal 19 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.
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'Merry Go Round' adalah salah satu lagu dari album comeback kelima BTS bertajuk 'Arirang,' yang sebelumnya telah mencatat berbagai pencapaian global.
Dalam music video ini, ARMY (nama penggemar BTS) diajak menikmati interpretasi visual yang memperkaya cerita dan emosi, yang dihadirkan dalam lagu tersebut.
'Merry Go Round' akan menjadi musik video keempat dari album 'Arirang', setelah 'Swim', 'Hooligan' dan '2.0'.
Saat ini, BTS sedang melaksanakan konser tur dunia dengan tajuk yang sama dengan terbaru album mereka.
Indonesia juga termasuk, salah satu negara yang akan disambangi boy group dengan tujuh anggota tersebut.
BTS akan mengadakan konser di Indonesia pada tanggal, 26, 27 dan 29 Desember 2026.
Konser tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
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