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Leni Setya Wati
Selasa, 23 Juni 2026 | 05.22 WIB

Lee Joon Gi Dikabarkan Dapat Tawaran Bintangi Drama Sejarah Netflix Dochabi

Ilustrasi gambar dari pinterest @hana glazer

 

JawaPos.com - Nama Lee Joon Gi kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta drama Korea.
 
Aktor yang dikenal lewat kemampuan akting dan aksi memukaunya itu dikabarkan menerima tawaran untuk menjadi pemeran utama dalam drama original Netflix bertajuk Dochabi.
 
Berdasarkan laporan media Korea, Lee Joon Gi saat ini masih meninjau naskah dan mempertimbangkan tawaran tersebut.
 
Meski belum memberikan keputusan akhir, kabar ini sudah berhasil membangkitkan antusiasme penggemar yang menantikan proyek terbarunya.
 
Dochabi disebut sebagai drama berlatar era Joseon yang memadukan kisah sejarah, aksi, fantasi, dan intrik politik dalam satu cerita yang penuh ketegangan.
 
Dengan skala produksi yang besar, serial ini diproyeksikan menjadi salah satu drama Korea yang paling dinantikan saat resmi diumumkan.
 
Jika Lee Joon Gi menerima tawaran tersebut, drama ini akan menjadi ajang baginya untuk kembali menunjukkan karisma sebagai aktor laga sekaligus bintang drama sageuk.
 
Selama ini, ia dikenal piawai menghidupkan karakter-karakter kompleks dengan aksi memikat dan emosi yang kuat, sehingga banyak penggemar menilai Dochabi merupakan proyek yang sangat sesuai dengannya.
 
Hingga kini, pihak agensi Lee Joon Gi maupun Netflix masih belum memberikan konfirmasi resmi terkait keterlibatan sang aktor.
 
Meski begitu, kabar ini telah sukses memicu rasa penasaran publik terhadap jajaran pemain dan perkembangan produksi Dochabi.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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