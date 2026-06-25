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Leni Setya Wati
Jumat, 26 Juni 2026 | 02.13 WIB

A Bona Fide Killer, Drama Action Korea yang Siap Memacu Adrenalin Penonton

Ilustrasi gambar dari x @manhwa_updates

 

JawaPos.com - Dunia drama Korea kembali menghadirkan tontonan yang memadukan aksi, ketegangan, dan emosi keluarga dalam satu cerita yang memikat.
 
A Bona Fide Killer hadir sebagai drama terbaru yang menawarkan kisah tak biasa tentang seorang wanita yang menjalani dua kehidupan berbeda: ibu rumah tangga penuh kasih di siang hari dan pembunuh bayaran legendaris di balik bayang-bayang malam.
 
Dilansir dari laman Allkpop, Simak ulasan selengkapnya.
 
Kisah Ganda yang Penuh Rahasia
Di mata tetangga dan keluarganya, Yoo Bo Na adalah sosok wanita biasa yang menjalani kehidupan sederhana bersama suami dan anaknya.
 
Namun, di balik senyum hangat dan rutinitas sehari-hari, tersimpan identitas rahasia yang tak pernah terungkap.
 
Bo Na dikenal sebagai Kingfisher, penembak jitu elit yang selama bertahun-tahun menjadi mimpi buruk para kriminal.
 
Dengan kemampuan luar biasa dan insting tajam, ia menjalankan misi-misi berbahaya yang tidak mampu disentuh oleh hukum.
 
Konflik semakin memanas ketika ia kembali ke dunia operasi rahasia setelah lama meninggalkannya.
 
Kini, Bo Na harus menghadapi ancaman baru sambil menjaga agar identitas aslinya tidak diketahui oleh orang-orang yang paling ia cintai.
 
Deretan Bintang yang Siap Bersinar
Drama ini semakin menarik berkat kehadiran para aktor papan atas Korea Selatan.
 
Gong Hyo Jin dipercaya memerankan Yoo Bo Na, karakter kompleks yang menuntut keseimbangan antara kelembutan seorang ibu dan ketegasan seorang pembunuh profesional.
 
Ia akan beradu akting dengan Jung Joon Won yang berperan sebagai suami Bo Na, seorang jurnalis investigasi yang tanpa sadar semakin dekat dengan rahasia terbesar istrinya.
 
Sementara itu, Lee Sang Yi hadir sebagai detektif cerdas yang bertekad mengungkap sosok misterius di balik nama Kingfisher.
 
Adaptasi Webtoon yang Dinantikan
A Bona Fide Killer diangkat dari webtoon populer yang telah memiliki banyak penggemar.
 
Ceritanya dikenal karena berhasil menyajikan adegan aksi menegangkan sekaligus menggali sisi emosional karakter secara mendalam.
 
Perpaduan antara thriller kriminal, drama keluarga, dan aksi berintensitas tinggi membuat kisah ini terasa segar dibandingkan drama Korea pada umumnya.
 
Siap Menjadi Drama Action Favorit 2026
Dengan alur cerita yang penuh kejutan, karakter kuat, serta adegan aksi yang memacu adrenalin, A Bona Fide Killer diprediksi menjadi salah satu drama Korea paling mencuri perhatian tahun 2026.
 
Bagi penggemar kisah tentang identitas ganda, operasi rahasia, dan pertarungan melawan kejahatan, drama ini menawarkan pengalaman menonton yang sulit dilewatkan.
 
Saat rahasia mulai terkuak dan bahaya semakin mendekat, pertanyaannya hanya satu: mampukah Yoo Bo Na mempertahankan dua dunianya sekaligus?
 
A Bona Fide Killer bukan sekadar drama aksi, melainkan kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan harga yang harus dibayar untuk melindungi orang-orang tercinta.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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