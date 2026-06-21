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Aulia Ramadhani
Minggu, 21 Juni 2026 | 20.11 WIB

Intip Pesona Lee Jun Young, Semakin Menarik Perhatian Para Tokoh Penting di Perusahaannya dalam Drama Reborn Rookie

Lee Jun Young. Sumber Foto: Soompi - Image

Lee Jun Young. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Pesona aktor Korea Lee Jun Young di drama Reborn Rookie kini menjadi perhatian, dimana ia telah menjadi tokoh kunci dalam perebutan suksesi yang sengit.

Dikutip dari Soompi, Minggu (21/6), drama seru ini mengisahkan Kang Yong Ho (Son Hyun Joo), ketua yang berpengaruh dari konglomerat terkemuka Choiseong Group.

Namun ia kecelakaan dan mendapati jiwanya bertukar ke dalam tubuh muda pemain sepak bola Hwang Jun Hyun (Lee Jun Young), memaksanya menjadi karyawan pemula di perusahaannya sendiri.

Terlihat di episode sebelumnya Hwang Jun Hyun (yang sekarang sebenarnya adalah Kang Yong Ho dalam wujud roh) muncul sebagai penentu strategi ketika perebutan suksesi antara Kang Jae Gyeong (Jeon Hye Jin) dan Kang Jae Seong (Jin Goo) semakin memanas.

Dalam langkah yang tak terduga, Hwang Jun Hyun menempatkan Kang Bang Geul (Lee Ju Myoung), yang selama ini kurang menonjol di perusahaan, sebagai kandidat baru.

Makin seru, permainan kekuasaan ini akhirnya menarik perhatian tokoh-tokoh berpengaruh di dalam Grup Choiseong.

Terlihat foto-foto terbaru dari episode selanjutnya, para pemain berpengaruh di keluarga Grup Choiseong mencari Hwang Jun Hyun karena posisinya di dalam perusahaan semakin besar.

Kemudian terlihat Na Eun Se (Lee Seo An), yang telah menggantikan Kang Jae Seong dalam peran eksekutifnya, menyapa Hwang Jun Hyun dengan senyum cerah.

Na Eun Se mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan tanpa memperhatikan tatapan orang-orang di sekitarnya.

Jika penasaran, penggemar dapat menyaksikan episode selanjutnya pada tanggal 20 Juni pukul 22:40 KST.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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