15 Tahun Berpisah, Hwang In Youp dan Hyeri Kembali Dipertemukan dalam Drama Dream to You

Hwang In Youp dan Hyeri (X @soompi)
JawaPos.com - Musim panas 2026 akan terasa lebih hangat dengan kehadiran drama Korea terbaru Dream to You.
Drama bergenre komedi romantis ini mempertemukan Hwang In Youp dan Hyeri dalam satu layar sebagai dua insan yang dipisahkan waktu, tetapi kembali dipertemukan oleh takdir setelah 15 tahun.
Dalam drama ini, Hwang In Youp bertransformasi menjadi Woo Soo Bin, seorang sutradara film berbakat yang sukses menorehkan prestasi di kancah internasional.
Di balik gemerlap kariernya, ia masih menyimpan satu kisah yang belum benar-benar usai, yakni cinta pertama yang tertinggal di masa lalu.
Di sisi lain, Hyeri memerankan Joo Yi Jae, seorang reporter televisi yang pernah memiliki impian besar. Namun, kerasnya kehidupan membuat mimpi itu perlahan memudar.
Hingga suatu hari, kehadiran kembali Woo Soo Bin membangkitkan kenangan lama sekaligus menyalakan kembali harapan yang sempat padam.
Dream to You mengisahkan dua sahabat yang pernah saling mencintai saat remaja. Sebuah perpisahan tak terduga memaksa mereka menempuh jalan hidup masing-masing.
Lima belas tahun kemudian, takdir kembali mempertemukan mereka. Pertemuan itu bukan sekadar mengobati rindu, tetapi juga menjadi kesempatan kedua untuk mengejar mimpi yang sempat mereka tinggalkan.
Chemistry Hwang In Youp dan Hyeri menjadi salah satu daya tarik utama drama ini. Dengan balutan kisah yang hangat, emosional, sekaligus menghibur, Dream to You menawarkan cerita tentang cinta pertama yang tak pernah benar-benar hilang, serta keberanian untuk memulai kembali meski waktu telah berlalu.
Tak hanya dibintangi Hwang In Youp dan Hyeri, drama ini juga menghadirkan Lee Sang Yeob, Lee Yul Eum, dan Baek Sung Chul yang akan memperkaya perjalanan cerita para karakter.
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