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Sischa Widya Maharani
Kamis, 18 Juni 2026 | 15.59 WIB

Jadi Perbincangan, Hyeri Tanggapi Komentar Soal Penampilannya di Fan Meeting

Potret Hyeri saat fan meeting di Seoul. (Allkpop)

 
JawaPos.com - Penyanyi sekaligus aktris Hyeri akhirnya buka suara terkait komentar di internet mengenai penampilannya usai menggelar fan meeting solo di Seoul pada 13 Juni 2026.
 
Melalui platform komunikasi penggemar, Hyeri menyampaikan pemikirannya secara jujur mengenai penampilannya.
 
Ia mengatakan bahwa secara pribadi dirinya menyukai kondisi tubuhnya saat ini meski menyadari ada sebagian orang yang menganggap penampilannya terlihat kurang profesional.
 
"Secara pribadi, saya menyukai diri saya apa adanya, tetapi saya mengerti bahwa beberapa orang mungkin berpikir itu terlihat tidak profesional. Meskipun saya sebenarnya tidak mengerti mengapa menjadi kurus dianggap profesional," ungkap Hyeri mengutip dari Allkpop.
 
Ia kemudian meyakinkan para penggemarnya yang akrab disapa Hyerumi bahwa dirinya akan tetap menjaga kesehatan.
 
"Jika Hyerumi menginginkannya, saya akan bekerja keras. Saya akan berolahraga dan tetap sehat," ujarnya.
 
Hyeri juga menyampaikan pesan positif terkait citra tubuh dengan mengatakan bahwa setiap orang memiliki kecantikannya masing-masing.
 
"Kita semua cantik apa adanya," tambahnya.
 
Perdebatan ini bermula setelah cuplikan fan meeting Hyeri tersebar di media sosial. Dalam acara tersebut, mantan anggota Girls Day itu membawakan medley lagu-lagu hits sambil mengenakan baju sedikit ketat. 
 
Sejumlah warganet menyoroti siluet gaun yang dikenakannya dan memicu diskusi mengenai bentuk tubuh sang artis.
 
Namun, banyak penggemar membela Hyeri. Mereka menilai tampilan tersebut dipengaruhi oleh desain serta bahan gaun yang digunakan. 
 
Tak sedikit pula yang memuji respons Hyeri yang dinilai percaya diri, dewasa dan mampu menyampaikan pesan positif tentang penerimaan diri serta pentingnya menjaga kesehatan daripada memenuhi standar tubuh tertentu.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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