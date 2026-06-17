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Aulia Ramadhani
Rabu, 17 Juni 2026 | 15.57 WIB

Menggoda Penggemar, Chemistry Hwang In Youp dan Hyeri Terungkap dalam Teaser Drama Komedi ‘Dream to You’

Hwang In Youp dan Hyeri. Sumber Foto: Soompi - Image

Hwang In Youp dan Hyeri. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Hwang In Youp akan bermain dalam Dream to You, dimana drama Korea tersebut telah merilis teaser terbarunya.

Dilansir dari Soompi, Rabu (17/6), nantinya drama yang tayang perdana pada 13 Juli pukul 22.00 KST mendatang itu juga akan diperankan Hyeri.

Menariknya Dream to You menceritakan tentang reuni sutradara film jenius Woo Soo Bin (Hwang In Youp), yang kembali setelah meraih mimpinya.

Kemudian ada reporter Joo Yi Jae (Hyeri), yang telah melupakan mimpinya sendiri, kemudian mereka bertemu kembali setelah 15 tahun.

Ditunggu penggemar, Hwang In Youp berperan sebagai Woo Soo Bin, seorang sutradara film yang melakukan debut gemilang dengan memenangkan festival film internasional.

Karakter Hyeri bernama Joo Yi Jae sangat menarik, dimana ia adalah seorang reporter yang hidup dengan rasa hampa.

Teaser yang baru dirilis dimulai dengan Joo Yi Jae menginspirasi Woo Soo Bin saat mereka masih SMA, dengan mengatakan, “Ayo kita buat film bersama.”

Pada akhirnya, Woo Soo Bin meraih mimpinya dan menjadi sutradara terkenal, ia berbagi, “Ada seseorang yang memberi mimpi kepada seorang anak laki-laki berusia 18 tahun tanpa mimpi.”

Saat dewasa, Woo Soo Bin dan Joo Yi Jae bertemu kembali, yang sangat mengejutkan Joo Yi Jae, membuat penasaran.

Woo Soo Bin mendekatinya dengan berani, bertanya, “Apakah kamu punya pacar?” Ia terus menggoda Joo Yi Jae meskipun Joo Yi Jae berusaha menolaknya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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