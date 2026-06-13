Romantisme dalam Belenggu 2000 Tahun: Stockholm Syndrome dan Ilusi Cinta Ymir Fritz dalam 'Attack on Titan'

Ilustrasi perjanjian Ymir Fritz dengan iblis dalam 'Attack on Titan'. (Istimewa)
JawaPos.com - Apa hal yang lebih mengerikan daripada diperbudak? Mencintai orang yang memperbudakmu.
Apa hal yang lebih mengerikan daripada hidup dalam penjara? Menganggap penjara itu sebagai rumahmu.
Apa hal yang lebih mengerikan daripada kehilangan kebebasan? Tidak lagi menyadari bahwa kebebasan itu sepenuhnya berada di tanganmu.
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Setidaknya satu dari tiga pertanyaan dengan tiga jawaban tidak masuk akal di atas pasti terpantik ketika penggemar manga dan anime Attack on Titan menyaksikan kisah tragis antara dua tokoh kunci paling mendasar dari cerita ini: Ymir Fritz dan King Fritz.
Selama bertahun-tahun, kebanyakan penggemar dari karya agung mangaka Hajime Isayama tersebut lebih sering memperdebatkan moralitas Rumbling yang dilakukan Eren Yeager serta siapa yang paling benar dalam konflik Marley versus Eldia.
Padahal, di balik kisah yang fokus pada Titan, perang kolosal, genosida global dan obsesi terhadap kebebasan absolut itu, tragedi Ymir dan King Fritz adalah sebuah cerita yang jauh lebih gelap dan menggelisahkan.
Hubungan antara dua orang ini tidak dibangun dari cinta dan kasih sayang, melainkan asmara satu arah yang lahir dari penindasan, perbudakan dan penyiksaan yang tidak manusiawi.
Ketika pihak yang tertindas tanpa sengaja mendapatkan kekuatan supernatural yang mampu menghancurkan pihak yang menindasnya, hal tersebut malah tidak terealisasi.
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