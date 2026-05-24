Sirkus Tragis Tanpa Katarsis: Voyeurisme Menjijikkan Manusia Terhadap Penderitaan dalam 'Midori'

JawaPos.com - Sadar atau tidak, setiap manusia punya dorongan untuk melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Kehancuran, penyiksaan, penghakiman massal, kejatuhan orang lain dan hal-hal tidak mengenakkan lainnya.

Sisi gelap inilah yang mengambil alih pikiran dan tindakan manusia untuk memperlambat kendaraan ketika melihat kecelakaan, mencari video tragedi, memviralkan konten penganiayaan, sampai menghabiskan hari hanya untuk menonton keterpurukan orang lain lewat layar gawai.

Dalam ranah psikologi, keinginan seperti ini biasa disebut sebagai morbid curiousity. Dua psikolog yang mempopulerkan istilah ini, yakni Marvin Zuckerman dan Lawrence Litle, mendefinisikannya sebagai rasa penasaran yang memicu seseorang untuk mencari tahu dan mengamati kemalangan individu lainnya.

Namun, di derajat tertentu, rasa penasaran ini berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih mengerikan: voyeurisme terhadap penderitaan.

Di dunia animasi Jepang, tidak banyak karya yang cukup brutal untuk memperlihatkan sisi menjijikkan manusia selain Midori.

Film arahan Hiroshi Harada yang diadaptasi dari manga berjudul Shojo Tsubaki karya Suehiro Maruo ini tidak hanya memperlihatkan kesadisan biasa.

Apa yang ditampilkan dalam film animasi ini begitu bejat dan sangat sulit digambarkan lewat kata-kata.

Dunia sinema bahkan melabeli Midori sebagai anime terlarang karena dicekal hampir di semua negara. Bahkan, untuk standar anime underground Jepang, Midori dianggap terlalu disturbing untuk disaksikan.