Enola Holmes 3 Hadir dengan Millie Bobby Brown Menyelidiki Penculikan Sherlock Holmes

JawaPos.com - Millie Bobby Brown kembali memerankan karakter Enola Holmes dalam film ketiga waralaba Enola Holmes. Kehadiran film terbaru ini menandai kelanjutan petualangan adik perempuan Sherlock Holmes yang dikenal cerdas dan penuh keberanian.

Dilansir dari laman resmi Netflix Tudum pada Sabtu (13/6), trailer terbaru yang telah dirilis memperlihatkan kisah yang memadukan unsur misteri, aksi, dan romansa dalam skala yang lebih besar.

Dalam Enola Holmes 3, Enola dihadapkan pada kasus baru yang membawanya ke Malta. Di tengah persiapannya untuk menikah dengan Lord Tewkesbury yang diperankan oleh Louis Partridge, ia menerima kabar bahwa Sherlock Holmes telah diculik.

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Peristiwa tersebut memaksanya menunda urusan pribadinya untuk memulai penyelidikan yang penuh risiko.

Karakter Sherlock Holmes kembali diperankan oleh Henry Cavill yang menjadi bagian penting dalam alur cerita film ini. Upaya penyelamatan Sherlock membawa Enola ke dalam kasus yang disebut lebih rumit dan berbahaya dibandingkan penyelidikan sebelumnya.

Di saat yang sama, ia juga harus menghadapi pergulatan batin mengenai masa depannya dan rencana pernikahan yang semakin dekat.

Film ini disutradarai oleh Philip Barantini yang sebelumnya dikenal melalui drama kriminal Adolescence. Sementara itu, naskah kembali ditulis oleh Jack Thorne berdasarkan seri novel The Enola Holmes Mysteries karya Nancy Springer.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempertahankan kualitas cerita yang telah sukses menarik perhatian penonton pada dua film sebelumnya.

Selain kembali menjadi pemeran utama, Millie Bobby Brown juga terlibat sebagai produser melalui PCMA Productions. Produksi film ini turut didukung oleh sejumlah nama dari Legendary Entertainment dan tim kreatif yang telah berpengalaman dalam industri perfilman.