Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Shafa Nadia
Jumat, 12 Juni 2026 | 22.35 WIB

Resmi Tayang! Film Dosa: Penebusan atau Pengampunan Jadi Momen Refleksi Kru dan Jajaran Pemain

Cuplikan film Dosa: Penebusan atau Pengampunan. (HAS Pictures) - Image

Cuplikan film Dosa: Penebusan atau Pengampunan. (HAS Pictures)

JawaPos.com - Film Dosa: Penebusan atau Pengampunan telah resmi tayang di bioskop sejak Kamis (11/6). Proyek garapan rumah produksi HAS Pictures itu berfokus pada kehidupan rumah tangga Bima (Riza Irsyadillah) dan Ersya (Ratu Sofya).

Perjalanan hidup mereka mulai berubah ketika nekat bepergian ke luar kota dan mengabaikan firasat buruk Ibu Bima, Nungki (Dominique Sanda) hingga mencekokinya dengan obat tidur.

Ersya menyimpan kekesalan terhadap ibu mertuanya. Sebab, dianggap terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Sementara di sisi lain, Bima merupakan sosok pria yang meratukan ibu.

Nahas, Bima dan Ersya mengalami kecelakaan di tengah perjalanan. Mobil mereka bertabrakan dengan truk yang dikendarai secara ugal-ugalan oleh sang sopir, Nanang (Revaldo).

Dalam kondisi penuh luka dan mobil yang rusak parah, keduanya terpaksa menginap di sebuah hotel tua misterius. Di tempat itu mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai. Keduanya kerap dihantui makhluk tak kasat mata.

Bukan cuma itu, Bima dan Ersya juga terbayang-bayang rahasia kelam masa lalu mereka. Sesosok algojo tak kasat mata mulai memburu mereka, membawa pesan bahwa dosa yang telah diperbuat dan harus ditebus.

Film Dosa: Penebusan atau Pengampunan mengusung genre horor thriller psikologis sarat makna bahwa setiap perbuatan pasti akan dipertanggungjawabkan. Digarap sutradara Sondang Pratama, film tersebut masuk dalam kategori usia 17 tahun ke atas.

Sondang menuturkan, film itu merupakan bagian dari proses perenungannya. “Ini adalah refleksi dari hidup saya yang nggak luput dari dosa. Jadi, saya coba terjemahkan ke film ini,” kata dia.

Menurut dia, zaman sekarang tidak sedikit orang yang mulai menormalisasi sesuatu hal buruk hingga tindak kejahatan. “Sebenarnya ada banyak jenis dosa, tapi kami cuma ambil beberapa contoh di sini yang paling sering terjadi di masyarakat,” tutur Sondang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Bintangi Film Perumahan Laddaland, Titi Kamal Akui Nyaman Berkutat di Genre Horor - Image
Entertainment

Bintangi Film Perumahan Laddaland, Titi Kamal Akui Nyaman Berkutat di Genre Horor

Jumat, 12 Juni 2026 | 18.44 WIB

Rekomendasi Film Bioskop Akhir Pekan Ini: Dari Horor Mencekam hingga Drama Esports - Image
Music & Movie

Rekomendasi Film Bioskop Akhir Pekan Ini: Dari Horor Mencekam hingga Drama Esports

Minggu, 7 Juni 2026 | 02.06 WIB

'Passenger': Horor Menegangkan yang Perlahan-lahan Menjemukan - Image
Music & Movie

'Passenger': Horor Menegangkan yang Perlahan-lahan Menjemukan

Kamis, 28 Mei 2026 | 22.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor - Image
1

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

2

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik

3

Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!

4

Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

5

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

6

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog

9

Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026

10

Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore