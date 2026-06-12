Resmi Tayang! Film Dosa: Penebusan atau Pengampunan Jadi Momen Refleksi Kru dan Jajaran Pemain

JawaPos.com - Film Dosa: Penebusan atau Pengampunan telah resmi tayang di bioskop sejak Kamis (11/6). Proyek garapan rumah produksi HAS Pictures itu berfokus pada kehidupan rumah tangga Bima (Riza Irsyadillah) dan Ersya (Ratu Sofya).

Perjalanan hidup mereka mulai berubah ketika nekat bepergian ke luar kota dan mengabaikan firasat buruk Ibu Bima, Nungki (Dominique Sanda) hingga mencekokinya dengan obat tidur.

Ersya menyimpan kekesalan terhadap ibu mertuanya. Sebab, dianggap terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Sementara di sisi lain, Bima merupakan sosok pria yang meratukan ibu.

Nahas, Bima dan Ersya mengalami kecelakaan di tengah perjalanan. Mobil mereka bertabrakan dengan truk yang dikendarai secara ugal-ugalan oleh sang sopir, Nanang (Revaldo).

Dalam kondisi penuh luka dan mobil yang rusak parah, keduanya terpaksa menginap di sebuah hotel tua misterius. Di tempat itu mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai. Keduanya kerap dihantui makhluk tak kasat mata.

Bukan cuma itu, Bima dan Ersya juga terbayang-bayang rahasia kelam masa lalu mereka. Sesosok algojo tak kasat mata mulai memburu mereka, membawa pesan bahwa dosa yang telah diperbuat dan harus ditebus.

Film Dosa: Penebusan atau Pengampunan mengusung genre horor thriller psikologis sarat makna bahwa setiap perbuatan pasti akan dipertanggungjawabkan. Digarap sutradara Sondang Pratama, film tersebut masuk dalam kategori usia 17 tahun ke atas.

Sondang menuturkan, film itu merupakan bagian dari proses perenungannya. “Ini adalah refleksi dari hidup saya yang nggak luput dari dosa. Jadi, saya coba terjemahkan ke film ini,” kata dia.