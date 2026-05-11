The Weeknd Resmi Gelar Konser di Jakarta dalam Rangkaian Tour ‘Final After Hours Til Dawn'

JawaPos.com - The Weeknd dipastikan akan menggelar konser di Jakarta sebagai bagian dari rangkaian tur dunia bertajuk The Final Leg Before Shutdown untuk After Hours Til Dawn Tour.

Dikutip dari akun Instagram pribadi The Weeknd @theweeknd pada Senin (11/5), Kehadiran The Weeknd menjadi kabar yang dinantikan penggemar musik internasional di Indonesia setelah Jakarta resmi masuk daftar kota tujuan tur Asia.

Konser The Weeknd dijadwalkan berlangsung selama dua hari di Jakarta International Stadium pada 26 dan 27 September 2026. Jakarta menjadi salah satu kota penting dalam leg terakhir tur Asia yang digelar penyanyi asal Kanada tersebut.

Penampilan di ibu kota Indonesia juga menempatkan Jakarta sebagai kota kedua setelah Tokyo dalam jadwal konser kawasan Asia.

Sebelum tampil di Indonesia, The Weeknd terlebih dahulu dijadwalkan menggelar konser di Tokyo pada 20 September 2026.

Setelah menyapa penggemar di Jakarta, pelantun lagu Blinding Lights itu akan melanjutkan perjalanan konser ke sejumlah kota besar Asia lainnya. Singapura, Seoul, Bangkok, Hong Kong, hingga Kuala Lumpur menjadi destinasi berikutnya sebelum rangkaian tur berakhir pada November 2026.

Dalam pengumuman resminya, The Weeknd menyebut leg terakhir After Hours Til Dawn Tour kembali hadir di Asia setelah mencatat kesuksesan besar pada tur stadion sebelumnya. Tur tersebut diketahui berhasil menarik perhatian besar penggemar musik global melalui penampilan megah di berbagai negara.