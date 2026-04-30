Pengaruh BTS Diakui El Paso Lewat Pemberian Penghargaan Jelang Konser Besar

JawaPos.com - Grup musik asal Korea Selatan, BTS, menerima penghargaan khusus di El Paso. Penghargaan tersebut diberikan menjelang konser tur Amerika Utara mereka di wilayah tersebut.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Rabu (29/4), Momen ini sekaligus menandai pengakuan atas pengaruh global BTS di luar industri musik. Penghargaan yang diberikan adalah “Estimado Amigo” dari komisioner Kabupaten El Paso.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam mempromosikan pariwisata. Selain itu, grup tersebut juga dinilai mampu meningkatkan kebanggaan komunitas lokal.

Pemerintah setempat juga menetapkan tanggal konser BTS sebagai “Akhir Pekan BTS El Paso.” Penetapan ini berlaku untuk tanggal 2 dan 3 Mei, bertepatan dengan jadwal konser mereka. Langkah tersebut mencerminkan antusiasme besar masyarakat terhadap kehadiran BTS.

Para pejabat setempat menilai bahwa pengaruh BTS tidak hanya terbatas pada musik. Mereka memuji pesan sosial yang disampaikan melalui karya-karya grup tersebut. Dampak positif BTS juga dinilai telah dirasakan oleh penggemar di berbagai negara.

Konser BTS di El Paso diperkirakan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pihak pariwisata setempat memperkirakan kontribusi ekonomi mencapai puluhan juta dolar Amerika Serikat.

Dampak tersebut mencakup peningkatan jumlah wisatawan dan aktivitas bisnis lokal.

BTS dijadwalkan tampil di Sun Bowl Stadium dalam konser tersebut. Penampilan ini menjadi tonggak penting sebagai artis Korea pertama yang menggelar konser solo di lokasi itu.