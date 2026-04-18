Sheila On 7 dipastikan tampil di POLIPONI Bali pada 4 Juli 2026 di Bali United Training Center, Gianyar. (Istimewa)
JawaPos.com–Setelah lama menjadi bahan spekulasi, Sheila On 7 dipastikan tampil di POLIPONI Bali pada 4 Juli 2026 di Bali United Training Center, Gianyar. Kehadiran ini menjawab penantian panjang para penggemar, sekaligus menegaskan pendekatan Letralive dalam menghadirkan konser yang baik dan benar melalui kurasi, kualitas produksi, dan pengalaman pertunjukan yang dirancang serius.
Mengusung tagline Si Paling Konser, POLIPONI Bali hadir sebagai pagelaran musik yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman konser yang tidak hanya kuat dari sisi line-up, tetapi juga matang dalam kualitas produksi, tertata dalam pengelolaan, dan nyaman dinikmati audiens dari awal hingga akhir acara.
”POLIPONI adalah langkah awal kami untuk menghadirkan konser yang tidak hanya kuat dari sisi line-up, tetapi juga matang dalam kualitas eksekusi, tertata dalam pengelolaan, dan relevan dengan kebutuhan audiens masa kini. Bali menjadi momentum penting bagi kami untuk memperluas semangat tersebut kepada publik yang lebih luas,” ujar Direktur Operasional Letralive Radita Kus Hartono melalui keterangannya.
Pendekatan kurasi line-up POLIPONI juga tidak dilakukan secara acak. Letralive menggabungkan insting kreatif dengan pemahaman karakter market agar si penampil memiliki relevansi nyata dengan audiens di setiap kota. Hasilnya adalah line-up yang bukan hanya populer, tetapi juga kontekstual. Menjadikan POLIPONI bukan sekedar Si Paling Konser tetapi juga paling mengerti apa yang audiens mau.
Digelar di Bali United Training Center, POLIPONI Bali memanfaatkan venue yang memiliki karakter kuat di kawasan bibir pantai, sehingga memberi nilai tersendiri bagi pengalaman menonton konser di Bali. Untuk memperkuat fondasi kreatif acara, Letralive juga melibatkan Ari wulu sebagai Creative Director.
Sebagai musisi, produser, dan pelaku seni pertunjukan, keterlibatan Ari Wulu mempertegas visi Letralive untuk menghadirkan konser yang tidak hanya solid dari sisi produksi, tetapi juga memiliki karakter kreatif yang kuat.
”Untuk POLIPONI Bali, kami menaruh perhatian besar pada keseluruhan pengalaman audiens. Jadi bukan hanya soal pertunjukannya nanti, tetapi juga bagaimana penonton datang, masuk ke venue, menikmati konser, hingga pulang dengan pengalaman yang tetap nyaman,” kata Ari Wulu, Direktur Kreatif POLIPONI.
Sementara itu, Adam Subarkah, Manager Sheila On 7, menyambut positif keterlibatan Sheila On 7 dalam POLIPONI Bali.
”Selalu menyenangkan bagi Sheila On 7 untuk bisa kembali hadir lebih dekat dengan para penggemar, termasuk di Bali yang memiliki energi audiens yang khas. Kami juga melihat ada keseriusan dari Letralive dalam menghadirkan pengalaman konser yang tertata dan nyaman, sehingga gagasan tentang konser yang baik dan benar bisa benar-benar dirasakan penonton,” ujar Adam.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT