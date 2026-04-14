Rilis Teaser Menarik, Simak Kisah Koo Kyo Hwan di Drama Baru We Are All Trying Here

JawaPos.com – Menjelang tayang perdana pada 18 April pukul 22:40 KST, drama Korea We Are All Trying Here telah merilis teaser menarik untuk episode pertamanya.

Dilansir dari Soompi, Selasa (14/4), menceritakan kisah Hwang Dong Man (Koo Kyo Hwan) yang cemburu karena teman-teman yang sukses, drama ini makin ditunggu.

Dalam video dimulai dengan menyoroti perjuangan kesepian Hwang Dong Man saat ia terus mengejar mimpinya menjadi sutradara film bahkan setelah 20 tahun lamanya.

Orang-orang di sekitarnya hanya memberikan komentar sinis seperti, “Apakah kamu benar-benar berpikir Hwang Dong Man bisa debut?”

“Bukankah seharusnya seseorang menyuruhnya untuk berhenti saja?” bahkan kakak laki-lakinya, Hwang Jin Man (Park Hae Joon), memarahinya

Dengan keras ia mengatakan bahwa memiliki pekerjaan yang layak berarti bangun pagi, mandi, pergi keluar, dan mengerahkan seluruh kemampuanmu.

Terlihat juga Hwang Dong Man menghadiri pertemuan delapan individu yang sangat sukses mulai dari sutradara film, produser perencana, dan produser.

Namun keheningan dingin menyelimuti ruangan, bagi Dong Man, ia merasakan kesepian yang mendalam, dan ia terus maju dengan putus asa

Di sisi lain, Hwang Dong Man akhirnya bertemu dengan sisok Byun Eun Ah (Go Youn Jung), yang mengenali nilai positif padanya.