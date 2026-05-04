Drama We Are All Trying Here Tunjukkan Ketegangan antara Han Sun Hwa dan Go Youn Jung, Simak Kisahnya

JawaPos.com – Setelah menarik perhatian di Can This Love Be Translated?, kini Go Youn Jung membuktikan aktingnya di drama Korea We Are All Trying Here

Dikutip dari Soompi, Senin (4/5), drama JTBC itu telah merilis foto-foto terbaru menjelang episode mendatang

Sebelumnya, Hwang Dong Man, Jang Mi Ran (Han Sun Hwa), dan Lee Jun Hwan (Sim Hee Sub) menjalin ikatan melalui musuh bersama Park Kyung Se (Oh Jung Se).

Dalam cuplikan yang baru dirilis menyoroti suasana dingin di AZIT dengan Byun Eun Ah (Go Youn Jung), Jang Mi Ran, Lee Jun Hwan, dan Choi Dong Hyun (Choi Won Young).

Terlihat wajah Jang Mi Ran kaku setelah mempelajari naskah Lee Jun Hwan, membuat penonton penasaran dengan perubahan suasana tersebut.

Hal ini pun menjadi pertemuan pertama antara Byun Eun Ah dan Jang Mi Ran, keduanya memiliki nasib yang tak terduga, yaitu sebagai putri tersembunyi bintang top Oh Jung Hee (Bae Jong Ok) serta putri tiri yang terkenal.

Karena tim produksi mengisyaratkan bahwa umpan balik tajam Byun Eun Ah akan ditujukan kepada Jang Mi Ran.

Kini penonton penasaran untuk melihat bagaimana cerita akan terungkap karena kedua putri tersebut mungkin menjadi PD dan aktris utama untuk proyek Lee Jun Hwan.

Tim produksi menyampaikan, “Meskipun mencapai kesepahaman melalui musuh bersama, hubungan mereka akan cepat mendingin melalui naskah Lee Jun Hwan."