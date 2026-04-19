Aulia Ramadhani
19 April 2026, 14.06 WIB

Drama We Are All Trying Here Bagikan Foto, Koo Kyo Hwan Berjuang Mewujudkan Mimpinya

Koo Kyo Hwan. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Tayang perdana pada 18 April pukul 22:40 KST, drama Korea milik JTBC, We Are All Trying Here, merilis cuplikan baru tentang  pemerannya, Koo Kyo Hwan.

Dilansir dari Soompi, Minggu  (19/4), menceritakan kisah Hwang Dong Man (Koo Kyo Hwan), ia Adalah seorang calon sutradara film dengan teman-teman yang sukses.

Namun ia tak percaya diri, diiringi kesedihan, iri hati, dan kecemburuan, ia memulai perjalanan untuk mencari kedamaian.

Bermimpi menjadi sutradara selama 20 tahun, terlihat Hwang Dong Man ikuti wawancara kerja di Asosiasi Film Korea dalam cuplikan foto tersebut.

Terlihat rambutnya yang basah dan tatapan cemasnya menunjukkan betapa putus asa dia untuk mendapatkan kesempatan ini.

Merasa gugup saat menunggu, Hwang Dong Man memancarkan keputusasaan dengan segenap jiwa raganya saat berdiri di hadapan panel wawancara.

Setelah 20 tahun menunggu, Hwang Dong Man melakukan segala yang ia bisa untuk membuktikan kemampuannya melalui naskah yang sedang ia tulis.

Tim produksi mengungkap, “Koo Kyo Hwan adalah aktor yang memerankan karakter Hwang Dong Man, yang terjebak di antara kekanak-kanakan dan keputusasaan.”

“Adegan wawancara kerja di Episode 1 adalah momen penting yang dengan jelas menunjukkan realitas dihadapannya,” tambahnya.

Mereka melanjutkan, “Akankah naskah yang telah dipoles Hwang Dong Man dengan sepenuh hati dan jiwanya mampu menandai debutnya?.”

Artikel Terkait
Rilis Teaser Menarik, Simak Kisah Koo Kyo Hwan di Drama Baru We Are All Trying Here - Image
Music & Movie

Rilis Teaser Menarik, Simak Kisah Koo Kyo Hwan di Drama Baru We Are All Trying Here

14 April 2026, 14.19 WIB

Koo Kyo Hwan, Go Youn Jung Jalani Pembacaan Naskah Drama We Are All Trying Here - Image
Music & Movie

Koo Kyo Hwan, Go Youn Jung Jalani Pembacaan Naskah Drama We Are All Trying Here

19 Maret 2026, 12.07 WIB

Koo Kyo Hwan dan Go Youn Jung Saling Menguatkan di Drama Baru We Are All Trying Here - Image
Music & Movie

Koo Kyo Hwan dan Go Youn Jung Saling Menguatkan di Drama Baru We Are All Trying Here

27 Maret 2026, 15.05 WIB

Terpopuler

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno - Image
1

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

2

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

5

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

6

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

7

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

8

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

