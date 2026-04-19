Drama We Are All Trying Here Bagikan Foto, Koo Kyo Hwan Berjuang Mewujudkan Mimpinya

JawaPos.com - Tayang perdana pada 18 April pukul 22:40 KST, drama Korea milik JTBC, We Are All Trying Here, merilis cuplikan baru tentang pemerannya, Koo Kyo Hwan.

Dilansir dari Soompi, Minggu (19/4), menceritakan kisah Hwang Dong Man (Koo Kyo Hwan), ia Adalah seorang calon sutradara film dengan teman-teman yang sukses.

Namun ia tak percaya diri, diiringi kesedihan, iri hati, dan kecemburuan, ia memulai perjalanan untuk mencari kedamaian.

Bermimpi menjadi sutradara selama 20 tahun, terlihat Hwang Dong Man ikuti wawancara kerja di Asosiasi Film Korea dalam cuplikan foto tersebut.

Terlihat rambutnya yang basah dan tatapan cemasnya menunjukkan betapa putus asa dia untuk mendapatkan kesempatan ini.

Merasa gugup saat menunggu, Hwang Dong Man memancarkan keputusasaan dengan segenap jiwa raganya saat berdiri di hadapan panel wawancara.

Setelah 20 tahun menunggu, Hwang Dong Man melakukan segala yang ia bisa untuk membuktikan kemampuannya melalui naskah yang sedang ia tulis.

Tim produksi mengungkap, “Koo Kyo Hwan adalah aktor yang memerankan karakter Hwang Dong Man, yang terjebak di antara kekanak-kanakan dan keputusasaan.”

“Adegan wawancara kerja di Episode 1 adalah momen penting yang dengan jelas menunjukkan realitas dihadapannya,” tambahnya.