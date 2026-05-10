Sukses Besar, Penayangan Drama Perfect Crown Raih Rating Tertinggi Hingga Saat Ini

JawaPos.com - Menjelang pekan terakhir penayangannya, drama Korea Perfect Crown makin disukai penonton.

Dikutip dari Soompi, Minggu (10/5), diperankan IU dan Byeon Woo Seok, drama romantis populer ini mencapai rating penonton tertinggi.

Makin seru, lawan main IU adalah pangeran Agung Ian (Byeon Woo Seok), merupakan seorang pangeran yang tidak memiliki apa pun meskipun merupakan putra raja.

Sedangkan menurut Nielsen Korea, drama ini menjadi acara yang paling banyak ditonton dari semua jenis acara yang tayang pada hari Sabtu.

Ceritanya ringan dan disukai, drama Perfect Crown mendapat rata-rata rating nasional hingga mencapai 13,3 persen.

Meskipun menghadapi persaingan ketat dari Perfect Crown, drama baru SBS My Royal Nemesis naik ke rata-rata rating nasional 5,4 persen untuk episode keduanya.

Di ranah jaringan kabel, komedi romantis baru tvN Filing for Love meraih rating tertinggi hingga saat ini untuk hari Sabtu (di mana ratingnya biasanya lebih rendah dibandingkan hari Minggu).

Drama ini menempati posisi pertama di slot waktunya di semua saluran kabel dengan rata-rata rating nasional 5,9 persen.

Di sisi lain, drama JTBC We Are All Trying Here juga memulai paruh kedua penayangannya dengan rating Sabtu tertinggi hingga saat ini, mencetak rata-rata nasional 2,6 persen untuk malam itu.