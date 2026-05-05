Kawin Kontrak Hui Ju dan Pangeran Agung I An di Perfect Crown Terbongkar, Siapa Pembocornya?

IU dan Byeon Woo Seok yang berperan sebagai Hui Ju dan Pangeran I An dalam upacara pernikahan kerajaan di Perfect Crown. (Foto: Disney+ Hotstar)
JawaPos.com - Memasuki episode 8, cerita drama Korea Perfect Crown makin seru. Twist besar muncul ketika rahasia kawin kontrak antara Seong Hui Ju yang diperankan IU dan Pangeran Agung I An (Byeon Woo Seok) akhirnya terbongkar. Padahal, hanya segelintir orang yang mengetahui kesepakatan tersebut. Lalu, siapa yang membocorkan rahasia ini ke media hingga menjadi viral?
Dalam teaser episode 9, belum ada petunjuk jelas soal dalang di balik kebocoran. Namun, tiga nama berikut menjadi lingkaran paling dekat yang mengetahui rahasia tersebut.
Min Jeong Woo (Noh Sang Hyun) adalah sahabat Hui Ju sejak sekolah. Kedekatan mereka tak berubah meski Jeong Woo kini menjabat sebagai perdana menteri. Bahkan, Hui Ju tetap memanggil namanya tanpa gelar, sesuatu yang membuat Pangeran I An kerap cemburu.
Jeong Woo diam-diam menyimpan perasaan pada Hui Ju. Ia juga sempat menolak keras rencana kawin kontrak, bahkan menawarkan diri sebagai suami kontrak. Meski memiliki kewenangan politik untuk menggagalkan pernikahan kerajaan, ia akhirnya memilih merestui. Loyalitasnya selama ini tak diragukan. Ia selalu berada di sisi Hui Ju, melindungi sejak dulu. Sangat menyedihkan apabila dia berkhianat.
Do Hye Jung (Lee Yeon) merupakan asisten pribadi Hui Ju sejak di Castle Group. Saat Hui Ju masuk istana, Hye Jung ikut mendampingi. Sosoknya dikenal sangat protektif dan nyaris tak pernah lepas dari urusan Hui Ju.
Sebagai orang yang mengatur hampir seluruh aktivitas sang atasan, ia punya akses luas terhadap informasi sensitif. Namun di sisi lain, loyalitasnya terlihat kuat. Apakah kesibukan dan kedekatannya justru menyimpan celah yang tak terlihat?
Choi Hyeon (Yoo Su Bin) adalah ajudan yang selalu berada di sisi Pangeran Agung I An. Ia dikenal patuh, tapi juga berani memberi saran. Setelah pernikahan kontrak berlangsung, interaksinya dengan Do Hye Jung makin intens, bahkan mulai muncul benih perasaan.
Namun, latar belakangnya menyimpan misteri. Ia mengaku tak pernah mengenal orang tuanya dan ditemukan sebagai bayi di depan kediaman Pangeran I An. Sejak itu, hidupnya sepenuhnya berada di lingkungan istana. Di dunia kerajaan yang sangat memperhatikan garis keturunan, fakta ini menjadi tanda tanya besar.
Perfect Crown yang tayang di Disney+ Hotstar mengangkat isu ambisi status sosial, konflik keluarga, hingga romansa yang berkembang di luar rencana.
