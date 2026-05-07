Sofyan Hendra
Kamis, 7 Mei 2026 | 14.40 WIB

3 Cara Pangeran Agung I An Lindungi Hui Ju di Drama Korea Perfect Crown, Bikin Baper

IU dan Byeon Woo Seok yang berperan sebagai Hui Ju di Perfect Crown. (Foto: Disney+ Hotstar)

JawaPos.com - Hubungan Seong Hui Ju yang diperankan IU dan Pangeran Agung I An yang dimainkan Byeon Woo Seok di drama Korea Perfect Crown memang masih sebatas kawin kontrak. Namun, chemistry keduanya mulai berkembang seiring jalan cerita.

Sosok Pangeran Agung I An bahkan mulai menunjukkan perhatian besar kepada Hui Ju. Dia berkali-kali tampil sebagai pelindung yang selalu memastikan keselamatan istrinya.

Berikut tiga cara Pangeran Agung I An melindungi Hui Ju di Perfect Crown yang sukses bikin penonton ikut baper.

1. Memilih Rumah Sakit Castle Group sebagai Tempat Paling Aman untuk Hui Ju

Hui Ju tiba-tiba pingsan saat pesta pernikahan kerajaan berlangsung. Dalam situasi panik tersebut, Pangeran Agung I An langsung mengambil alih keadaan.
Dia memerintahkan semua orang agar tidak menyentuh Hui Ju tanpa izinnya. Alih-alih membawa istrinya ke Rumah Sakit Kerajaan, I An justru memilih Rumah Sakit Castle Group milik keluarga Hui Ju.

Keputusan itu menunjukkan bahwa I An tidak sepenuhnya percaya lingkungan istana. Dia menilai rumah sakit milik Castle Group jauh lebih aman untuk menangani Hui Ju.

2. Memerintahkan Investigator Publik Menyelidiki Kasus Keracunan Hui Ju

Belakangan terungkap bahwa Hui Ju kolaps akibat keracunan. Mengetahui hal itu, Pangeran Agung I An langsung meminta Perdana Menteri Min Jeong Woo yang diperankan Noh Sang Hyun untuk memerintahkan investigator publik menyelidiki kasus tersebut.

Langkah tersebut menjadi keputusan besar karena selama ini hampir tidak pernah ada aparat hukum yang berani mengusut orang-orang dalam lingkungan istana.

Bahkan, Pangeran Agung I An sendiri ikut dimintai keterangan dalam penyelidikan itu. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa dia benar-benar serius mencari pelaku yang mencelakai Hui Ju.

3. Meminta Han Da Young Mendampingi Hui Ju Selama Tinggal di Istana

Hubungan Hui Ju dengan kakak tirinya, Seong Tae Ju yang diperankan Lee Jae Won, memang tidak pernah harmonis. Status Hui Ju sebagai anak di luar pernikahan konglomerat membuat dirinya selalu diposisikan di bawah Tae Ju.

