Sheila on 7 Rilis Single Baru “Sederhana”, Eross Candra: Pesan Buat Anak Muda agar Bahagia

Sheila on 7 kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana yang membawa pesan kuat untuk generasi muda agar bisa hidup bahagia (Istimewa)
JawaPos.com – Sheila on 7 kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana yang membawa pesan kuat untuk generasi muda agar bisa hidup bahagia. Caranya adalah dengan hidup sesuai kebutuhan di tengah gaya hidup modern yang semakin konsumtif.
Lagu yang dirilis melalui 507 Records itu resmi mengudara di berbagai platform musik digital pada Rabu (6/5), bersamaan dengan perilisan video lirik di kanal YouTube Sheila on 7 TV.
Gitaris Sheila on 7 sekaligus pencipta lagu ini, Eross Candra mengatakan, lagu “Sederhana” memang dibuat untuk menggambarkan problematika hidup yang dihadapi anak muda saat ini.
“Seperti yang diungkapkan dari liriknya, pesan dari lagu kami ini adalah mengajak semua orang untuk hidup sesuai porsinya dan tetap bisa berbahagia,” ujar Eross Candra kepada wartawan, Sabtu (9/5).
Ia berpandangan, generasi muda saat ini perlu memahami perbedaan antara keinginan dan kebutuhan agar tidak terjebak gaya hidup yang berlebihan.
“Kalau semua orang bisa ngerti mana keinginan atau kebutuhan, lalu bisa menempatkannya, niscaya orang itu hidupnya akan sederhana, nggak neko-neko. Karena orang yang seperti itu justru hidupnya sangat mungkin berlimpah kebahagiaan,” katanya.
Dirancang Punya Nuansa Rap
Lagu “Sederhana” awalnya dibuat oleh Eross Candra sebelum kemudian disempurnakan bersama Duta Modjo dan Adam Subarkah.
Menariknya, sejak awal lagu tersebut memang dirancang memiliki sentuhan rap pada bagian verse. Namun dalam proses penggarapan, Duta dan Adam mengusulkan agar bagian itu tetap diberi melodi khas Sheila on 7.
“Tapi setelah kami garap bertiga, Duta dan Adam usul pada bagian verse yang awalnya memang ada rap-nya, diberi nada agar lebih terasa seperti lagu-lagu Sheila on 7 lainnya,” jelas Eross.
