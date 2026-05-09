Menarik! BOYNEXTDOOR akan Comeback dan Rilis Teaser untuk Album Studio Pertama ‘HOME

BOYNEXTDOOR. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Selalu menampilkan aksi panggung menarik, boygrup Korea BOYNEXTDOOR akan comeback dalam waktu dekat loh.
Dikutip dari Soompi, Sabtu (9/5), belakangan ini mereka juga merilis teaser album studio menarik berjudul HOME
Memikat perhatian, karya dari boygrup tersebut selalu ditunggu penggemarnya yang tersebar di seluruh dunia
Pada tanggal 8 Mei, sebuah teaser dirilis yang mengumumkan album studio pertama grup yang akan datang, HOME.
Rencananya, album baru ini dijadwalkan akan dirilis dalam waktu dekat yaitu pada tanggal 8 Juni pukul 18.00 KST.
Grup ini diketahui berada di bawah naungan agensi KOZ Entertainment pada tahun 2023, terdiri dari enam anggota yaitu Sungho, Riwoo, Jaehyun, Taesan, Leehan, dan Woonhak.
Karya mereka dikenal easy listening dengan fokus tematik pada kehidupan sehari-hari, dimana ini membuat penggemar terkesan.
Meraih perhatian, mereka memulai debut pada tanggal 30 Mei 2023 dengan album singel Who!, yang menjadi bagian pertama dalam trilogi First Love.
Mereka juga telah menggelar konser perdananya di INSPIRE Arena, Incheon, yang menandai dimulainya tur ‘KNOCK ON Vol.1’ pada 14 dan 15 Desember 2024.
Sebelumnya, grup ini juga merilis mini album keempat mereka ‘No Genre’ pada tanggal 13 Mei 2025 yang langsung terjual satu juta kopi dalam waktu lima hari.
