Lee Jun Young Dibantu Lee Ju Myoung Rebut Perusahaan, Intip Teaser Drama Reborn Rookie Ini

Pemeran Drama Reborn Rookie. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Teaser menarik dari drama Korea Reborn Rookie telah dibagikan, memperlihatkan pemerannya yaitu Lee Jun Young
Dilansir dari Soompi, Kamis (7/5), drama yang tayang 30 Mei ini menyoroti Kang Yong Ho (Son Hyun Joo), ketua berpengaruh dari konglomerat terkemuka Choi Sung Group.
Ia juga dipuja sebagai seorang jenius bisnis, namun, setelah sebuah kecelakaan, ia secara tak terduga mendapati dirinya menjalani kehidupan kedua.
Ternyata jiwanya bertukar ke dalam tubuh muda seorang pemain sepak bola bernama Hwang Jun Hyun (Lee Jun Young), memaksanya untuk memulai kembali sebagai karyawan pemula di perusahaannya sendiri.
Buat penasaran, terlihat dari teaser seorang Hwang Jun Hyun berteriak di rumah sakit sambil melihat ke cermin.
Setelah ketua Kang Yong Ho dari Choi Sung Group jatuh dan mendarat di kepala Hwang Jun Hyun, jiwa Kang Yong Ho tampaknya telah berpindah ke tubuh Hwang Jun Hyun.
Ia pun harus kehilangan kekuasaan dan kekayaan yang pernah dimilikinya, Kang Yong Ho berteriak dalam tubuh Hwang Jun Hyun, “Mengapa aku menjadi dia?”
Ternyata adanya pertukaran jiwa tersebut selanjutnya menyebabkan perubahan besar dalam hubungan Kang Yong Ho dengan anak-anaknya.
Kemudian Hwang Jun Hyun dengan marah menyerang anak-anak Kang Yong Ho, Kang Jae Kyung (Jeon Hye Jin) dan Kang Jae Sung (Jin Goo), sambil berteriak, “Kalian pikir aku tidak tahu apa yang telah kalian berdua lakukan?”
Akhirnya, Hwang Jun Hyun menyamar sebagai karyawan magang di perusahaannya sendiri dan ia bekerja sama dengan putri bungsunya, Kang Bang Geul (Lee Ju Myoung).
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama