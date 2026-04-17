Memikat Perhatian, Intip Park Ji Hoon yang Jadi Koki di Teaser Drama The Legend of Kitchen Soldier

JawaPos.com - Dinanti penggemar, drama Korea mendatang The Legend of Kitchen Soldier yang diperankan Park Ji Hoon telah merilis teaser menarik.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (17/4), drama yang diadaptasi dari novel web dan webtoon populer ini akan mengisahkan Kang Sung Jae (Park Ji Hoon), seorang juru masak.

Ketika jendela pencarian misterius muncul di hadapannya suatu hari, Prajurit Kang Sung Jae memulai perjalanan tak terduga, hingga dirinya menjadi juru masak legendaris.

Dari teaser yang dibagikan terlihat Kang Sung Jae bercerita, “Hidupku selalu penuh perjuangan,” menggambarkan dirinya bekerja di berbagai pekerjaan paruh waktu.

Ia melakukan apapun, mulai dari mengelola kasir toko serba ada hingga memuat dan menurunkan produk berat.

Kehidupan Kang Sung Jae tampaknya berubah drastis di militer saat sebuah suara berkomentar, “Dia adalah peserta pelatihan terbaik?”

Membuat semua orang takjub dengan makanan lezatnya, Kang Sung Jae memukau karena kemampuan memasaknya.

Akan ada pemeran lainnya termasuk Park Jae Young (Yoon Kyung Ho), Yoon Dong Hyun (Lee Hong Nae), Hwang Seok Ho (Lee Sang Yi), dan banyak lagi.

Saat menerima sorak sorai dari sesama prajurit, Kang Sung Jae bertekad untuk memasak makanan lezat untuk rekan-rekannya.