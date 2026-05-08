Tinggalkan Pop Folk Sementara, bungareyza Eksplorasi Hipdut sebagai Mingse

JawaPos.com - bungareyza memperkenalkan persona baru bernama Mingse lewat single Astaga Bercanda. Lagu tersebut menjadi proyek eksplorasi musik baru di luar genre pop folk yang selama ini identik dengan dirinya.

Dalam proyek ini, Mingse berkolaborasi dengan Akbar Chalay yang juga bertindak sebagai produser lagu. “Astaga Bercanda” mengusung genre hipdut, perpaduan musik hip hop dan dangdut yang belakangan cukup populer di platform digital.

Menurut Mingse, ketertarikannya mencoba genre tersebut berangkat dari kedekatannya dengan musik dangdut sejak kecil. Ia mengatakan musik dangdut sudah dikenalkan oleh keluarganya sejak lama sehingga terasa tidak asing saat mencoba pendekatan musikal baru.

“Aku memang suka mencoba hal baru. Musik dangdut juga sudah dikenalkan Mama sejak dulu, jadi waktu ditawari mencoba hipdut aku langsung tertarik,” kata Mingse dalam keterangan resminya.

Lagu “Astaga Bercanda” ditulis oleh Giant Prayash Trinanda, Nabil Adesya Putra, Aji Suherri, dan Happy Andromeda. Secara lirik, lagu ini bercerita tentang dua orang yang saling menyukai tetapi terhalang status hubungan karena salah satunya telah memiliki pasangan.

Mingse mengatakan penggunaan nama baru dilakukan untuk membedakan identitas musikalnya. Menurut dia, persona bungareyza akan tetap fokus pada musik pop folk, sementara Mingse menjadi ruang eksplorasi untuk musik hipdut dan pendekatan yang lebih ringan.

Selain musik, perubahan persona juga disebut terlihat dari gaya penampilan hingga cara membawakan lagu. Meski demikian, Mingse memastikan kedua proyek musik tersebut akan tetap berjalan bersamaan tanpa meninggalkan identitas sebelumnya sebagai bungareyza.

“Tidak ada kata kembali karena aku memang tidak pernah meninggalkan bungareyza. Mingse dan Bunga akan tetap berjalan dengan proyek masing-masing,” ujarnya.