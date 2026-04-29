Abdul Rahman
Kamis, 30 April 2026 | 00.43 WIB

Potongan Lagunya Jadi Sorotan Penggemar,  Lagu Terbaru Etenia Croft Resmi Dirilis

Penyanyi muda berbakat Etenia Croft. (istimewa)

 

 
JawaPos.com - Netizen dan para penggemar dari penyanyi Etenia Croft menyoroti potongan lagu yang sempat dibocorkan di akun media sosialnya, beberapa waktu lalu. 
 
Mereka sempat menebak-nebak apa judul lagunya pada kolom komentar. Postingan tersebut diserbu lebih dari 34.000 komentar para penggemar yang antusias menebak judul lagunya. 
 
Setelah berhasil membikin para penggemar penasaran, Etenia Croft akhirnya merilis lagu terbarunya berjudul "Sahabat Terbaik". Lagu itu kini dapat dinikmati di seluruh platform musik digital. Sedangkan video klip resminya dapat disaksikan melalui kanal YouTube Etenia Croft.
 
Bukan sekadar rilisan biasa, lagu ini dirancang sebagai pengingat betapa berharganya setiap detik waktu yang kita miliki sebelum semuanya menjadi kenangan.
 
 
"Lagu ini memiliki makna yang sangat indah bagi aku. Seringkali kita hanya fokus untuk cepat-cepat berlari mengejar tujuan, sampai lupa menikmati kejadian-kejadian kecil yang terjadi saat ini dalam hidup kita," kata Etenia Croft dalam keterangannya.
 
Lagu ini mengajak para pendengar untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia yang serba cepat, supaya bisa kembali menjalani hidup dengan sepenuh hati.
 
Di lagu Sahabat Terbaik, Etenia Croft kembali berkolaborasi dengan sosok di balik layar kesuksesannya, Marvel Marlon, dengan menghadirkan musikalitas yang spesial. 
 
Salah satu kekuatan utama dalam single ini terletak
pada aransemen musiknya yang digarap secara mendalam dan sangat indah. 
 
Alunan musik yang megah
namun tetap easy listening menyatu sempurna dengan karakter vokal jernih dari Etenia Croft, menciptakan harmoni yang mampu membawa pendengar menyelami makna setiap bait liriknya. 
 
Marvel Marlon selaku produser berhasil meramu komposisi yang tidak hanya memanjakan telinga, tapi juga memberikan ruang bagi emosi Etenia untuk tersampaikan dengan baik.
 
"Melalui lagu ini, aku ingin kita lebih menghargai setiap langkah bersama orang-orang terdekat sebagai cerita yang abadi selamanya,” ungkap Etenia Croft.
 
 
Keindahan pesan dalam lagu Sahabat Terbaik tertangkap sempurna melalui video klip sinematik yang digarap di sejumlah lokasi ikonik di Eropa pada Maret 2026 lalu. 
 
Visual yang memukau memberikan kesan nyata untuk mendukung cerita lagunya tentang waktu yang takkan kembali namun kenangannya akan tetap abadi.

