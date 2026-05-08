Lirik “Jatuh Pelan”, Lagu Reflektif Andien tentang Membuka Hati Perlahan

Andien merilis single terbaru berjudul Jatuh Pelan. (Gelombang Maju Jaya)
JawaPos.com - Andien merilis single terbaru berjudul Jatuh Pelan pada 6 Mei 2026. Lagu tersebut menjadi rilisan terakhir sebelum album terbaru Andien bertajuk Sehidup Semusik yang dijadwalkan meluncur pada Juni 2026.
Dalam proyek ini, Andien berkolaborasi dengan Agus Kristianto atau yang dikenal dengan nama Swugafunk. Agus sebelumnya dikenal sebagai bassist tetap Andien dan baru pertama kali menulis lagu khusus untuk penyanyi tersebut.
“Jatuh Pelan” mengangkat tema tentang proses membuka hati secara perlahan dalam sebuah hubungan. Dalam keterangan resminya, Andien menyebut lagu tersebut terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat memulai hubungan baru dengan rasa ragu untuk kembali jatuh cinta.
“Inspirasi dari lagu ini adalah hubunganku sendiri. Waktu memulai hubungan itu ada rasa tidak ingin buru-buru karena masih ragu membuka hati,” kata Andien.
Secara musikal, lagu ini mengusung nuansa intimate soul dan bedroom soul dengan pendekatan vokal yang lebih hangat dan personal. Aransemen musiknya dibuat sederhana untuk menonjolkan emosi dan kedekatan cerita yang ingin disampaikan.
Andien menyebut lagu tersebut menjadi ruang refleksi yang jujur mengenai cinta yang tumbuh tanpa tergesa-gesa. Pendekatan itu juga berbeda dibanding sejumlah rilisan sebelumnya yang lebih eksploratif dari sisi musikal.
Agus Kristianto dikenal sebagai bassist dan produser yang banyak menggabungkan permainan groove dengan pendekatan produksi modern. Dalam proyek ini, proses kreatif disebut berlangsung cepat karena keduanya telah memiliki kedekatan musikal sejak lama.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1