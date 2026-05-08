Lirik “Jatuh Pelan”, Lagu Reflektif Andien tentang Membuka Hati Perlahan

JawaPos.com - Andien merilis single terbaru berjudul Jatuh Pelan pada 6 Mei 2026. Lagu tersebut menjadi rilisan terakhir sebelum album terbaru Andien bertajuk Sehidup Semusik yang dijadwalkan meluncur pada Juni 2026.

Dalam proyek ini, Andien berkolaborasi dengan Agus Kristianto atau yang dikenal dengan nama Swugafunk. Agus sebelumnya dikenal sebagai bassist tetap Andien dan baru pertama kali menulis lagu khusus untuk penyanyi tersebut.

“Jatuh Pelan” mengangkat tema tentang proses membuka hati secara perlahan dalam sebuah hubungan. Dalam keterangan resminya, Andien menyebut lagu tersebut terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat memulai hubungan baru dengan rasa ragu untuk kembali jatuh cinta.

“Inspirasi dari lagu ini adalah hubunganku sendiri. Waktu memulai hubungan itu ada rasa tidak ingin buru-buru karena masih ragu membuka hati,” kata Andien.

Secara musikal, lagu ini mengusung nuansa intimate soul dan bedroom soul dengan pendekatan vokal yang lebih hangat dan personal. Aransemen musiknya dibuat sederhana untuk menonjolkan emosi dan kedekatan cerita yang ingin disampaikan.

Andien menyebut lagu tersebut menjadi ruang refleksi yang jujur mengenai cinta yang tumbuh tanpa tergesa-gesa. Pendekatan itu juga berbeda dibanding sejumlah rilisan sebelumnya yang lebih eksploratif dari sisi musikal.