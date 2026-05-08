The 9 Gandeng Marcell Paluruan, Rilis Single Selamanya Sahabat

JawaPos.com–Grup vokal The 9 kembali meramaikan industri musik Tanah Air lewat peluncuran single terbaru Selamanya Sahabat. Lagu tersebut resmi diperkenalkan kepada publik dalam acara launching di Hangout Ramen, Galaxy, Bekasi.

Dalam proyek terbaru ini, The 9 kembali bekerja sama dengan musisi sekaligus penulis lagu Marcell Paluruan. Lagu Selamanya Sahabat diproduseri Nando Zahar dengan arahan kreatif dari Irma Rachim yang juga bertindak sebagai sutradara video musik sekaligus manajer grup.

Irma Rachim mengatakan, lagu tersebut menjadi representasi hubungan para personel yang telah lama bersama dalam perjalanan bermusik mereka. Menurut dia, Selamanya Sahabat ingin menyampaikan pesan soal pentingnya solidaritas di tengah kerasnya industri hiburan.

”Melalui lagu ini kami ingin menunjukkan bahwa The 9 bukan sekadar grup vokal, tetapi juga keluarga. Persahabatan menjadi kekuatan utama kami untuk terus berkarya bersama,” ujar Irma.

Lagu Selamanya Sahabat mengangkat tema tentang kesetiaan dan dukungan antar sahabat dalam menghadapi berbagai fase kehidupan. Lirik yang ditulis Marcell Paluruan disebut dekat dengan kehidupan sehari-hari dan relevan dengan generasi saat ini.

Salah satu personel The 9 menyebut proses produksi lagu berjalan cukup natural. Marcell dinilai mampu memahami karakter vokal masing-masing personel dan menerjemahkannya ke dalam komposisi musik yang hangat dan emosional.

Sementara itu, Nando Zahar mengaku, tantangan terbesar dalam proses produksi adalah menyatukan sepuluh karakter vokal berbeda dalam satu harmoni. Namun, dia memastikan setiap personel tetap memiliki ruang untuk menonjol tanpa menghilangkan identitas grup secara keseluruhan.

Saat ini, single Selamanya Sahabat sudah tersedia di berbagai platform musik digital. Video musiknya juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi IR Music Management.