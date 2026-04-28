Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Selasa, 28 April 2026 | 15.25 WIB

Lewat Album Solo ‘ALIVE,’ Donghae Super Junior Makin Bersinar, Raih Penjualan Minggu Pertama Tertinggi

Donghae Super Junior. (Soompi)

JawaPos.com - Donghae anggota boygrup Korea Super Junior telah mencapai prestasi yang mengesankan dengan album solo barunya.

Dikutip dari Soompi, Selasa (28/4), belakangan ini ia comeback dengan merilis album solo pertamanya ALIVE, yang memikat perhatian

Selain merilis album solo pertamanya ALIVE di minggu lalu, ia  juga membuat video musik untuk lagu utama ‘HAErise,’ pada tanggal 20 April.

Menurut Hanteo Chart, ALIVE terjual sebanyak 172.903 kopi pada minggu pertama perilisannya (20 hingga 26 April).

Jumlah ini menjadikannya album solo pertama dari anggota Super Junior yang pernah melampaui 100.000 penjualan minggu pertama.

Lee Dong-hae telah dikenal sebagai penyanyi dan aktor yang lahir 15 Oktober 1986, selain itu ia juga menjadi penulis lagu

Kabarnya ia menjadi trainee di bawah SM Entertainment setelah memenangkan hadiah di Kontes Pemuda Terbaik SM pada tahun 2001.

Menjalani waktu empat tahun pelatihan, Donghae akhirnya menjadi anggota boy group Super Junior dan kemudian subgrupnya Super Junior-M dan Super Junior-D&E pada November 2005.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Bruno Mars Rampungkan Album Solo Terbaru Usai Hampir Satu Dekade Setelah 24K Magic - Image
Music & Movie

Bruno Mars Rampungkan Album Solo Terbaru Usai Hampir Satu Dekade Setelah 24K Magic

Kamis, 8 Januari 2026 | 00.24 WIB

Donghae Super Junior Tunjukan Bakatnya Sebagai Musisi di Full Album Pertamanya 'ALIVE' - Image
Entertainment

Donghae Super Junior Tunjukan Bakatnya Sebagai Musisi di Full Album Pertamanya 'ALIVE'

Kamis, 2 April 2026 | 19.31 WIB

Penuh Tawa, Lee Soo Geun, Eun Ji Won, dan Kyuhyun Super Junior akan Berpetualangan dalam Acara Bertajuk Three Idiots In Kenya - Image
Music & Movie

Penuh Tawa, Lee Soo Geun, Eun Ji Won, dan Kyuhyun Super Junior akan Berpetualangan dalam Acara Bertajuk Three Idiots In Kenya

Rabu, 19 November 2025 | 16.05 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore