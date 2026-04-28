Lewat Album Solo ‘ALIVE,’ Donghae Super Junior Makin Bersinar, Raih Penjualan Minggu Pertama Tertinggi

JawaPos.com - Donghae anggota boygrup Korea Super Junior telah mencapai prestasi yang mengesankan dengan album solo barunya.

Dikutip dari Soompi, Selasa (28/4), belakangan ini ia comeback dengan merilis album solo pertamanya ALIVE, yang memikat perhatian

Selain merilis album solo pertamanya ALIVE di minggu lalu, ia juga membuat video musik untuk lagu utama ‘HAErise,’ pada tanggal 20 April.

Menurut Hanteo Chart, ALIVE terjual sebanyak 172.903 kopi pada minggu pertama perilisannya (20 hingga 26 April).

Jumlah ini menjadikannya album solo pertama dari anggota Super Junior yang pernah melampaui 100.000 penjualan minggu pertama.

Lee Dong-hae telah dikenal sebagai penyanyi dan aktor yang lahir 15 Oktober 1986, selain itu ia juga menjadi penulis lagu

Kabarnya ia menjadi trainee di bawah SM Entertainment setelah memenangkan hadiah di Kontes Pemuda Terbaik SM pada tahun 2001.