Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Sabtu, 2 Mei 2026 | 13.57 WIB

Mini Album TWS 'NO TRAGEDY' Berhasil Terjual 1 Juta Kopi dalam Waktu Singkat

TWS (Soompi) - Image

TWS (Soompi)

JawaPos.com - Melejit dalam waktu singkat, boygrup asal Korea Selatan, TWS, berhasil menjual mini album terbaru sebanyak 1 juta kopi.

Dilansir dari Soompi, Sabtu (2/4), tentunya hal ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk para penggemar yang telah mendukungnya.

Sebelumnya awal pekan ini, TWS melakukan comeback dengan mini album terbaru mereka NO TRAGEDY pada 27 April.

Hanteo Chart melaporkan bahwa hingga 30 April, NO TRAGEDY telah terjual sebanyak 1.003.844 kopi, menjadikannya album pertama TWS yang melampaui penjualan 1 juta kopi.

Satu hal menarik dan mengesankan, album NO TRAGEDY hanya membutuhkan 4 hari untuk mencapai prestasi tersebut.

Grup yang dibentuk oleh Pledis Entertainment ini memiliki enam anggota yaitu Shinyu, Dohoon, Youngjae, Hanjin, Jihoon, dan Kyungmin.

Two-Us berarti singkatan dari Twenty Four Seven With Us, dimana mereka melabeli musiknya sebagai ‘pop masa kecil’, yang menggambarkan kehidupan sehari-hari para lelaki.

Kemudian angka 24 untuk sehari dan 7 untuk seminggu berarti 'setiap momen', dengan kata lain, berarti 'selalu bersama TWS'.

Melalui karya-karyanya, mereka ingin menjadi teman berharga yang membuat kehidupan sehari-hari masyarakat dan penggemar selalu istimewa di setiap momen.

Meraih perhatian dalam waktu singkat, mereka memulai debutnya pada tanggal 22 Januari 2024 dengan extended play (EP) Sparkling Blue.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore