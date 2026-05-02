Mini Album TWS 'NO TRAGEDY' Berhasil Terjual 1 Juta Kopi dalam Waktu Singkat

JawaPos.com - Melejit dalam waktu singkat, boygrup asal Korea Selatan, TWS, berhasil menjual mini album terbaru sebanyak 1 juta kopi.

Dilansir dari Soompi, Sabtu (2/4), tentunya hal ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk para penggemar yang telah mendukungnya.

Sebelumnya awal pekan ini, TWS melakukan comeback dengan mini album terbaru mereka NO TRAGEDY pada 27 April.

Hanteo Chart melaporkan bahwa hingga 30 April, NO TRAGEDY telah terjual sebanyak 1.003.844 kopi, menjadikannya album pertama TWS yang melampaui penjualan 1 juta kopi.

Satu hal menarik dan mengesankan, album NO TRAGEDY hanya membutuhkan 4 hari untuk mencapai prestasi tersebut.

Grup yang dibentuk oleh Pledis Entertainment ini memiliki enam anggota yaitu Shinyu, Dohoon, Youngjae, Hanjin, Jihoon, dan Kyungmin.

Two-Us berarti singkatan dari Twenty Four Seven With Us, dimana mereka melabeli musiknya sebagai ‘pop masa kecil’, yang menggambarkan kehidupan sehari-hari para lelaki.

Kemudian angka 24 untuk sehari dan 7 untuk seminggu berarti 'setiap momen', dengan kata lain, berarti 'selalu bersama TWS'.

Melalui karya-karyanya, mereka ingin menjadi teman berharga yang membuat kehidupan sehari-hari masyarakat dan penggemar selalu istimewa di setiap momen.