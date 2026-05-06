Sischa Widya Maharani
Rabu, 6 Mei 2026 | 15.03 WIB

BLACKPINK Curi Perhatian di Met Gala 2026 Lewat Foto Backstage Super Ikonik

Keempat member BLACKPINK melakukan mirror selfie dengan tamu undangan Met Gala. (Instagram @bhavithamandava)

 
JawaPos.com - Momen kebersamaan 4 member BLACKPINK di Met Gala 2026 sukses menjadi topik hangat di media sosial. 
 
Bukan hanya penampilan mereka di red carpet yang mencuri perhatian tetapi juga sebuah foto backstage yang diambil di kamar mandi acara tersebut.
 
Foto viral itu pertama kali diunggah oleh model Bhavitha Mandava melalui akun media sosial pribadinya pada 5 Mei 2026. 
 
Dalam unggahannya, Bhavitha menuliskan caption santai berbunyi “Feeling cute, might delete later,” yang langsung menarik perhatian publik.
 
Dalam foto tersebut terlihat Jennie, Jisoo, Rose dan Lisa berpose bersama Bhavitha Mandava serta aktris Hollywood Rachel Sennott. 
 
Meski berada di area backstage, aura glamor para member BLACKPINK tetap terpancar lewat outfit yang mereka kenakan. Ekspresi santai dan chemistry alami menjadi alasan utama foto tersebut cepat viral. 
 
Melansir dari Allkpop, Vogue Korea juga turut membahas momen tersebut melalui media sosial resmi mereka. 
 
Vogue Korea menyebut bahwa ini adalah pertama kalinya keempat member BLACKPINK tampil bersama di red carpet Met Gala.
 
Menurut Vogue Korea, masing-masing member berhasil menunjukkan karakter fashion yang berbeda. 
 
Met Gala 2026 sendiri digelar di Metropolitan Museum of Art, New York City. Tahun ini acara tersebut mengusung tema “Fashion is Art,” yang membuat para tamu hadir dengan busana artistik dan eksperimental.
 
Selain BLACKPINK, sejumlah artis Korea lain juga terlihat menghadiri Met Gala tahun ini yakni Karina dan Ningning aespa, aktor Ahn Hyo Seop hingga model Jung Ho Yeon.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
