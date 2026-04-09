Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
10 April 2026, 03.18 WIB

Berkat 2 Video Musiknya, BLACKPINK Menjadi Artis K-Pop Pertama yang Raih 2,2 Miliar Penayangan di YouTube

BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi - Image

BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Membuktikan kepopulerannya, girlgrup Korea BLACKPINK terus mencetak sejarah di YouTube.

Dikutip dari Soompi, karya mereka yaitu  Kill This Love berhasil meraih 2,2 miliar penayangan di platform tersebut.

Dirilis pada tahun 2019, lagu tersebut berhasil memikat perhatian dalam waktu singkat, membuat popularitasnya melejit.

Kill This Love sendiri menjadi video musik grup K-pop kedua yang pernah mencapai angka 2,2 miliar di platform tersebut, setelah DDU-DU DDU-DU.

Selain video musik K-pop ketiga yang mencapai tonggak sejarah tersebut, Gangnam Style milik PSY menjadi yang pertama.

Mereka didapuk menjadi satu-satunya grup K-pop yang pernah melampaui 2,2 miliar penayangan dengan video musik di YouTube

Memiliki banyak karya, BLACKPINK kini juga menjadi artis K-pop pertama yang mencapai tonggak sejarah tersebut dengan lebih dari satu video musik.

Video Kill This Love membutuhkan waktu lebih dari tujuh tahun dan empat hari untuk mencapai 2,2 miliar penayangan, dimana dirilis 5 April 2019

Grup ini terdiri dari empat anggota berbakat yaitu Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa, mereka juga dianggap oleh sebagai girl group terbesar di dunia.

Mereka memulai debutnya pada bulan Agustus 2016 dengan album singel mereka Square One, yang menampilkan Whistle dan Boombayah.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore