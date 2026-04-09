Berkat 2 Video Musiknya, BLACKPINK Menjadi Artis K-Pop Pertama yang Raih 2,2 Miliar Penayangan di YouTube

JawaPos.com - Membuktikan kepopulerannya, girlgrup Korea BLACKPINK terus mencetak sejarah di YouTube.

Dikutip dari Soompi, karya mereka yaitu Kill This Love berhasil meraih 2,2 miliar penayangan di platform tersebut.

Dirilis pada tahun 2019, lagu tersebut berhasil memikat perhatian dalam waktu singkat, membuat popularitasnya melejit.

Kill This Love sendiri menjadi video musik grup K-pop kedua yang pernah mencapai angka 2,2 miliar di platform tersebut, setelah DDU-DU DDU-DU.

Selain video musik K-pop ketiga yang mencapai tonggak sejarah tersebut, Gangnam Style milik PSY menjadi yang pertama.

Mereka didapuk menjadi satu-satunya grup K-pop yang pernah melampaui 2,2 miliar penayangan dengan video musik di YouTube

Memiliki banyak karya, BLACKPINK kini juga menjadi artis K-pop pertama yang mencapai tonggak sejarah tersebut dengan lebih dari satu video musik.

Video Kill This Love membutuhkan waktu lebih dari tujuh tahun dan empat hari untuk mencapai 2,2 miliar penayangan, dimana dirilis 5 April 2019

Grup ini terdiri dari empat anggota berbakat yaitu Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa, mereka juga dianggap oleh sebagai girl group terbesar di dunia.